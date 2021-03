A 17 años del primer hallazgo de narcofosas

Archivo / El Diario

Ciudad Juárez— Han transcurrido 17 años desde que en esta ciudad se realizó el primer hallazgo de fosas clandestinas en una vivienda. El nombre “Parsioneros” y “Las Acequias” aún es relacionado por muchos juarenses con la palabra “narcofosas”.

En enero de 2004, autoridades estadounidenses y mexicanas sacaron 12 cuerpos de personas que fueron ejecutadas en el mismo sitio, según arrojaron las investigaciones.

Remodelada en su totalidad y habitada por una joven familia, la finca marcada con el número 3633 de la calle Parsioneros dejó atrás aquel macabro hallazgo, pero los vecinos aún recuerdan los años de terror que vivieron luego de estos hechos.

A unas cuantas casas vive Francisco (nombre ficticio), quien narró que desde ese día y durante cuatro o cinco años, mientras se mantuvo la presencia policiaca en el lugar, la vida de los vecinos cambió totalmente, los niños dejaron de jugar en la calle y se sentía un ambiente de temor y tristeza.

“Yo no sé si crea usted en esas cosas pero, yo estaba más chavo y como en dos ocasiones estaban amigos aquí y escucharon que venían y tocaban, y nos levantábamos y no había nadie, y como a las dos o tres semanas encontraron los cuerpos, le estoy hablando de que a las 2:00 ó 3:00 de la mañana llegó a pasar eso de que tocaron la puerta y no había nadie y por ahí alguien que le platiqué y que cree en esas cosas me dijo: ‘es que andaban buscando a alguien que los encontrara y como ustedes estaban a esas horas despiertos, venían a tocar’”, recordó.

Dijo que durante los años previos al hallazgo no sospecharon de que en el lugar ocurrieran homicidios y ahí mismo enterraran a las personas, ya que no se observaba movimiento y las ventanas estaban cubiertas con cobijas.

“Yo lo único que vi una vez, como en ese entonces salía de noche, regresando como a las 2:00 ó 3:00 de la mañana, vimos un boquete en la barda de esa casa, por atrás, pensamos que algún carro chocó, pero al día siguiente ya estaba tapado, digamos que era un día en la madrugada y a las pocas horas ya estaba tapado y después leí en el periódico que habían encontrado un albañil ahí y no sé si tuvo relación que hayan contratado a alguien para cerrar porque fue luego luego, ni siquiera vimos que anduvieran reparando”, mencionó.

Recordó que después de que, a través de los medios, se enteraron de que habían terminado de sacar todos los cuerpos, el vecino de la casa de un lado mandó traer un sacerdote e invitaron a los demás habitantes, sin embargo, después vendió la casa y se fue del lugar.

“Se sentía un ambiente muy feo, había niños y adolescentes que jugaban, pero a partir de ahí la calle estaba sola, se empezó a sentir un ambiente de energía negativa, muy hostil”, comentó.

Otra vecina del lugar también mencionó que este hecho dejó temor y tristeza entre los habitantes del sector.

“Son sentimientos difíciles porque en ese tiempo nunca esperamos que pasara algo así, uno se va y trabaja y cuando regresa se mete a su casa, pero no nos imaginábamos lo que ahí pasaba”, dijo.

Mencionaron que tras varios años de permanecer resguardada por el Gobierno y de lucir desolada, la casa fue vendida, pero que los nuevos habitantes la remodelaron totalmente, ya que se observó que sacaron pisos, baños y no luce con el mismo aspecto que en el pasado.

De acuerdo con los archivos periodísticos, personal de la Procuraduría General de la República (PGR), proveniente de la Ciudad de México, desenterró los 12 cuerpos que estaban en el patio.

Elementos extranjeros presenciaron las excavaciones que realizaron los mexicanos, operativo que se inició debido a datos proporcionados por Humberto Santillán Tavares, conocido como uno de los presuntos operadores del Cártel de Vicente Carrillo Fuentes, que estaba detenido en El Paso.

La Policía mexicana solicitó la colaboración de agentes federales estadounidenses para dar con este lugar.