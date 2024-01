A 14 años de la masacre, recuerdan a víctimas de Villas de Salvárcar

Ciudad Juárez.- “A 14 años es como si hubiera sido ayer, es algo que todavía duele y va a doler siempre”, externo Rosa Estela Ávila, mamá de Carlos Lucio Moreno Ávila, una las 15 víctimas de la masacre de Villas de Salvárcar.

En el marco del 14 aniversario de esta masacre que conmocionó no solo a la ciudad, sino a todo el país, se realizó la ya tradicional misa en el Memorial construido en el lugar oficiada por el sacerdote Jorge Ramos.

La noche del 30 de enero de 2010 un convoy de más de 30 sicarios llegó al 1310 de la calle Villas del Portal, donde un grupo de jóvenes celebran una fiesta, para abrir fuego con armas largas y asesinar a 15 personas.

“Yo quisiera que las autoridades no se olvidaran de este día, la justicia ahí quedó, justicia bien no hubo, que no se olvide… ojalá que no se olvide porque esto duele y va a seguir así”, agregó la mamá de Carlos Lucio.

Con el cierre del caso la Fiscalía se olvidó no solo de las víctimas sino de los familiares que señalan ha sido un camino difícil en estos 14 años.

“Hasta ahorita se cerró el caso, ya no nos han vuelto a hablar para decirnos qué está pasando, si hay algo, nada, nada, desde que se cerró el caso ya la Fiscalía definitivamente ya no, ni nos han acompañado ni hablado para ver la situación de cada uno de nosotros, se dio carpetazo y hasta ahí quedó el asunto”, de acuerdo con Arcelia Medrano, mamá de Juan Carlos Medrano.

Las víctimas de aquel 30 de enero de 2010 fueron José Adrián Encina Hernández, Rodrigo Cadena, Juan Carlos Medrano, José Luis Aguilar Camargo, Horacio Alberto Soto Camargo, Jesús Armando Segovia, los hermanos Marcos y José Luis Piña Dávila, Eduardo Becerra, Edgar Martín Díaz Macías, Jaime Rosales Cisneros, Jesús Enrique Miramontes, Manuel Hernández Villegas, Brenda Ivonne Escamilla y Carlos Lucio Moreno Ávila.