A 14 años de la desaparición de Idalí Juache, la madre exige justicia

Ciudad Juárez.- Hace 5 mil 113 días la vida de Norma Laguna y de toda su familia cambió cuando su hija, Idalí Juache Laguna, de entonces 19 años de edad, se convirtió en víctima de desaparición, trata de personas y feminicidio, por lo que esta mañana pidió una vez más a las autoridades un alto a la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.

“Nosotras tenemos que ser la voz de nuestras hijas, que todas las madres que tengan a sus hijas en su casa estén atentas, no importa que vayan a la tienda, a la vuelta de la esquina”, dijo hoy la madre.

Junto a una cruz morada que colocó hace un año en el bordo del río Bravo, Norma se solidarizó con otras madres de mujeres víctimas de desaparición y feminicidio, pero también con las mujeres migrantes que se han convertido en víctimas de la violencia en su intento por llegar a Estados Unidos.

A 14 años de la desaparición de su hija, la madre sigue buscando justicia pero también visibilizando el delito para que pueda ser prevenido.

“No entendemos porqué ella no está aquí, no entendemos porqué no la vemos, todavía no podemos entender eso, porqué nos la quitaron”, compartió.

Idalí era la cuarta de sus ocho hijos, había trabajado como edecán, jugaba futbol y le gustaba mucho Piolín.

El martes 23 de febrero del 2010, Norma acompañó a las 7:00 de la mañana a tomar un camión de transporte público para que fuera a visitar a su tío al entonces Centro de Readaptación Social Municipal, ubicado en la calle Barranco Azul, pero nunca regresó a casa.

Le dijo a su mamá que días antes había olvidado un anillo en una agencia de modelos en donde trabajo haciendo un comercial, y que al salir del Cereso iba a ir por él, por lo que el propietario se convirtió para la familia en el principal sospechoso de la desaparición, trata y feminicidio de Idalí; sin embargo, en enero de 2019 las autoridades lo dejaron en libertad.

Después de permanecer dos años como desaparecida, elementos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) encontraron parte de su cráneo en el Arroyo El Navajo, pero fue hasta diciembre de 2012, después de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) le confirmó que los restos sí pertenecían a su hija, cuando Norma decidió enterrarlos.

A 14 años, Norma y su familia siguen exigiendo justicia por el feminicidio de Idalí, esta vez acompañada por la mamá de Griselda Morrúa, Mónica Liliana Delgado Castillo, Mónica Alanís y Guadalupe Pérez Montes y por la Red Mesa de Mujeres.