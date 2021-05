A 100 días de Joe Biden sigue cerrada la frontera

Ciudad Juárez— Con un avance importante en el combate a la pandemia por Covid-19 en los estados fronterizos, durante los primeros 100 días de su administración el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha mantenido sus fronteras cerradas y una política “altamente discriminatoria” llamada Título 42, señalaron investigadores de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef).

Aunque llegó con una narrativa diferente a la del republicano Donald Trump, las políticas han sido las mismas, indicó la doctora Rosío Barajas, investigadora del Departamento de Estudios Sociales de El Colef, en su reflexión sobre la migración proveniente de Centroamérica en la era de Biden.

El Título 42 consiste en la expulsión inmediata de migrantes a México, sin importar su nacionalidad o vulnerabilidad: una política que comenzó Trump el 20 de marzo de 2020.

“La administración Biden-Harris llega al gobierno central con una narrativa menos antimigrante y xenófoba, –pero– hasta hoy lo cierto es que las políticas migratorias no han cambiado. Es cierto que se está restaurando el derecho de asilo, especialmente para quienes ya tenían un proceso activo, pero no para quienes esperan solicitar asilo por primera vez, y eso a lo que ha llevado es a prolongar a muchas de estas personas en la frontera norte –de México–, con un conjunto de problemas que tienen que ver con la necesidad de permanecer en la región, tener alimentación, vivienda, etcétera”, señaló la investigadora.

Además, sigue vigente una política que se considera “altamente discriminatoria, que se ha implementado durante la pandemia, que tiene que ver con el Título 42, en el cual se utiliza la pandemia como pretexto para colocar a los solicitantes de asilo y migrantes irregulares, en este caso indocumentados, vistos como un peligro para la sociedad estadounidense. Esto ha permitido deportaciones inmediatas, planteando que el tema de salud es un tema de salud pública”, agregó.

Recordó que en marzo fueron expulsadas 101 mil 897 personas a México, sin importar la nacionalidad, riesgos ni vulnerabilidad.

Por su parte, el doctor José María Ramos, especialista en la relación binacional entre México y Estados Unidos y profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública de El Colef, destacó que el Título 42 es una estrategia de Biden para lograr los al menos 10 puntos republicanos a su favor para lograr una nueva reforma migratoria.

“Estos primeros 100 días del gobierno de los Estados Unidos, sobre todo con una administración demócrata, han implicado el pronunciamiento de varias órdenes ejecutivas, en materia de migración y en materia de seguridad”, externó durante su participación en los Diálogos desde la Frontera de El Colef, bajo el tema “El Gobierno de Joe Biden: Acciones o Expectativas”.

Estados Unidos es un imán para los migrantes, y en el contexto de la pandemia seguramente va a generarse mayor desempleo para las comunidades migrantes, por lo que los flujos van a continuar.

Por parte del gobierno de Biden, “yo creo que hay intentos, se está avanzando. Obviamente, es muy difícil solucionar una problemática que tiene bastantes años. Y ahora se pretende plantear un modelo más inclusivo, más solidario, más de acompañamiento, y sobre todo que trate un poco de disminuir los problemas de salud que pueden darse en estos centros”, señaló Ramos.

El investigador dijo creer que esta administración, a diferencia de la pasada, “tiene la voluntad, tiene la estrategia y tiene los recursos”; sin embargo, el desafío es cómo se tratan de fortalecer los temas que tienen que ver con cómo se disminuye la vulnerabilidad de los migrantes, para tratar de plantear alternativas laborales en los lugares de origen.

El investigador señaló que Estados Unidos ha abierto todo un frente en temas de seguridad fronteriza, y se está planteando un nuevo modelo de gestión migratoria.

“Esta administración trata de replantear toda la política migratoria planteada por la anterior administración, sobre todo un tema muy sensible en la frontera, como fue la separación de los menores no acompañados de sus padres; ese tema se está abordando, obviamente no es lo mismo gestionar una política muy sensible y que ha traído toda una serie de efectos políticos, sociales, que no se gestionó de la mejor manera. En este sentido hay un cambio relevante, sin embargo, simplemente el mes pasado llegaron cerca de 19 mil menores no acompañados. Esta situación ha generado toda una tensión desde el punto de vista de cómo ubicarlos y lo más importante: cómo lograr identificar a sus padres”, señaló.

Una de las iniciativas principales de Biden es lograr una reforma migratoria integral, la cual implicaría legalizar a cerca de 6 millones de migrantes irregulares, pero esto no ha disminuido los controles fronterizos, ya que por el contrario la idea es que esta administración demócrata trate de dar a entender a los republicanos que no hay una flexibilidad en la frontera, que no está totalmente abierta para los migrantes.

“¿Y por qué existe ese planteamiento?, porque hay que recordar que esa reforma migratoria, para que sea suscrita, necesita cerca de 10 votos de senadores republicamos. Actualmente, en el Congreso se está en una disputa muy fuerte en este tema, en temas económicos, en temas por ejemplo del control de armas, que también nos afecta bastante en la frontera mexicana. Es parte, desde mi punto de vista, de una estrategia política del presidente Biden, de tratar un poco de regular y sobre todo de contar con el apoyo, en este caso, de los republicanos”, indicó Ramos.

El investigador de El Colef señaló el hecho de que Biden continúe con las restricciones en la frontera como una contradicción al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Hay una contradicción. Por ejemplo, el año pasado suscribimos un T-MEC, después de 25 años de suscribir el Tratado de Libre Comercio; sin embargo, esta frontera está cerrada para cerca del 70 por ciento de los cruces fronterizos mexicanos, y esto es contradictorio. La pasada administración planteó un criterio de seguridad nacional (...) Este criterio sigue estando vigente, no se ha suprimido, y esto desde mi punto de vista sí me parece un poco crítico”, apuntó.

Recordó que este año se van a cumplir 20 años de los atentados terroristas que sucedieron en 2001, por lo que se han fortalecido los controles terroristas sin que disminuya el cruce de personas, autos y mercancías. Pero contrario a dicha estrategia y a la utilizada hace 10 años con la influenza H1N1, los mecanismos binacionales ahora no han funcionado.

“Estos procesos de cooperación en materia de salud son muy importantes porque implicarían la reactivación de esta frontera, que es de las más importantes del mundo. Y si no existe esa reactivación se van a ver afectados sobre todo del lado de Estados Unidos, porque del lado mexicano, contradictoriamente sí siguen pasando turistas, estadounidenses, migrantes, y no hay los suficientes controles sanitarios para saber en qué condiciones están migrando”, dijo Ramos.

Señaló además que en los estados de la frontera sur de Estados Unidos, cerca del 25 ó 30 por ciento de la población ya se vacunó, y en cambio del lado mexicano apenas se ronda el 3 por ciento.

La propuesta de Biden era vacunar a 100 millones de estadounidenses en 100 días, pero la cifra se ha casi duplicado.

El desafío, dijo, es controlar los flujos migratorios como una lógica integral, con una mejor gestión de la frontera en el tema de la pandemia.

“El planteamiento de la pasada administración era fortalecer su seguridad nacional, es decir: primero están nuestros ciudadanos y después están los otros ciudadanos. Por lo tanto no fue prioritario trabajar con una lógica de cooperación. Ahora, este criterio se sigue manteniendo, porque hay una valoración política”, indicó.

La prioridad del presidente Biden es lograr la reforma migratoria, y para que se logre se necesita el aval de esos cerca de 10 republicanos, por lo que buscará seguir con la seguridad nacional como prioridad y fortalecer el control fronterizo.

Ante ello, los desafíos para México son muy importantes, principalmente en materia de migración y tráfico de armas y drogas, externó.

Los desafíos en el corto plazo para Biden son reducir toda la problemática en materia de la violencia, el control de las armas, que afecta mucho a México; el tema de la seguridad fronteriza, y del narcotráfico, destacó el investigador.