Vecinos claman ayuda por baches

Ciudad Juárez— Vecinos de la colonia Guadalajara Izquierda reportaron sentirse abandonados por las autoridades debido a las condiciones en las que se encuentran varias cuadras con el pavimento destrozado.

“Nos han olvidado, nadie viene a ayudarnos para que esta colonia, que fue de la primeras que se pobló en Juárez, mejore sus condiciones”, manifestó Pedro Rojas.

Desde hace dos años los habitantes que viven en las calles aledañas de la Isla Caledonia e Isla Chipre tienen que sortear los hoyancos del pavimento.

Algunos de los desperfectos del asfalto han sido ‘reparados’ con piedras debido a que no se ha repavimentado.

“Por aquí pasan camiones de transporte de personal, ruteras y todo tipo de vehículos pesados, si a eso le agregamos que estuvo mojado varios meses por las fugas de agua, pues todo el piso que había antes, desapareció”, agregó Rojas.

En el cruce de Naucalpan e Isla Chipre se aprecian ejemplos de lo anterior.

“Si me quiero ir para el lado derecho está un tremendo hoyanco y si me voy por la izquierda está otro, quiero pasar por en medio y está desnivelado el suelo, no hay por donde pasar, refirió Víctor Mendoza, quien circula de manera frecuente por esa vialidad.

Para Selene Gutiérrez es una suerte que su camioneta no se haya quedado atorada en un bache.

“Lo único que me ha pasado es que se me ponchó un llanta, pero eso no es algo grave como lo que les sucede a los que no conocen por aquí, ya se han casi volteado porque se ladean los carros cuando vienen a más de 50 (kilómetros)”, comentó Gutiérrez.

A la altura de la Isla Mave se encuentra un bache de casi un metro, con una profundidad de aproximadamente 30 centímetros, en donde según Rogelio Hernández han caído varios vehículos y se han encontrado neumáticos.

Carlos Pimentel, quien reside desde hace 20 años en la colonia, mencionó que en otras cuadras aledañas se han construido calles de concreto y se han colocado bancas. “Sí pudieron arreglar otras calles y otras colonias, ¿por qué en estas cuadras estamos así?, somos muchos viejos que no podemos andar brincando”, finalizó.





