Sin concretar, ampliación de horarios de aduana

Ciudad Juárez- Andrés Morales Arreola, director de operaciones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos, indicó que aún no han sido notificados de que haya sido concretada la propuesta de ampliar a 24 horas los horarios de operación de la Aduana, ya que se trata de un asunto binacional del cual no se sabe qué determinación tomará Estados Unidos.

En entrevista, el funcionario refirió que de aplicarse esta extensión de labores en la Aduana para aumentar el flujo de camiones transportadores de combustible a través del Puente Zaragoza, se tendrán que ampliar los horarios de apertura de casetas en dicho cruce, lo que representaría un gasto agregado para el Fideicomiso de aproximadamente 11 mil pesos al mes para cubrir jornadas extras.

“Trataríamos de hacer un ajuste en los horarios de nuestro personal, modificar las jornadas. Buscaríamos que fuera el menor costo posible en horas extras. Estamos sujetos a que Aduana nos diga cómo, necesitamos saber hasta qué punto requieren, si van a ampliar 24 horas o si sólo es determinado en la madrugada (…) Es meramente logística de la Aduana, ellos son los líderes del proyecto. Nosotros únicamente colaboramos con ampliar los horarios de ser necesario”, comentó Morales Arreola.

“El gasto no es muy significativo. No son más de 11 pesos al mes lo que podríamos nosotros desembolsar si estuviéramos hablando de un eventual para cubrir esas seis horas extras de jornada (…) El gasto no afectaría porque presupuestalmente siempre se tiene que tener un guardadito para contingencias porque ha pasado. Ya hemos tenido situaciones en los que la Aduana en temporada alta se ve en la necesidad de ampliar horarios”, agregó.

Asimismo, el funcionario destacó que si el cruce llega a dar por el puente Zaragoza, que es en donde manejan la carga, va a generarse también flujo de vehículos particulares, no únicamente pipas de gasolina.

Se buscó una declaración de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos a través de Rubén Jáuregui, vocero de la dependencia; al cierre de esta edición, no se tuvo respuesta del funcionario norteamericano.





[email protected]