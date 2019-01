Sacan de circulación 5 ruteras ‘chatarra’

Ciudad Juárez— Camiones humeantes con todo tipo de fallas mecánicas, asientos rotos, sin placas y choferes sin licencia, detectaron inspectores de transporte en la línea Valle de Juárez, en los primeros días de los operativos “línea por línea, camión por camión” que arrancaron el lunes.

A pesar de eso, el Departamento de Transporte de Gobierno del Estado sacó de circulación en el primer día sólo cinco camiones de dicha ruta por operar en malas condiciones mecánicas, mientras que infraccionó a 30 choferes, en la mayoría de los casos por no tener licencia de conducir, dio a conocer la dependencia.

Durante el operativo los inspectores se colocaron en el cruce de las avenidas Paseo Triunfo de la República y De las Américas; desde ahí detenían todo tipo de camión de dicha línea que se divide en los ramales Valle, Riveras del Bravo y Villarreal Henequén, para inspeccionarlos.

Ayer, al arribar el camión con número económico 760 de Riberas del Bravo, los inspectores se percataron que ya había sido infraccionado el día anterior porque tenía en malas condiciones el eje de vueltas de la dirección del vehículo, pero el conductor alegó que acababa de repararlo, por lo que se le permitió continuar el recorrido.

El mismo problema se presentó en las otras tres unidades que sacaron de circulación, más una que fue decomisada porque tenía el mismo desperfecto pero era más grave, indicó Luis Lugo Ordorica, titular de la dependencia.

“Son fallas que pueden ser consideradas graves, ponen en riesgo a los usuarios”, dijo.

De las infracciones, éstas se aplicaron a unidades por emitir grandes cantidades de contaminación, por tener lo asientos rotos o traer los parabrisas estrellados, dijo uno de los inspectores entrevistados.

“La mayoría fueron porque los operadores andaban sin licencia al momento de la revisión, aunque no significa que no la tengan, sino que a veces la tenían infraccionada, pero no tuvieron cómo comprobarlo”, agregó.

Señaló que en los casos como traer asientos rotos o agujeros en el piso, se les impusieron multas económicas.

El funcionario precisó que el operativo, al que denominó “CRIBA”, continuará todos los días por los 12 inspectores, en un período de tres meses.

La intención es revisar cada una de las 29 líneas de transporte urbano, a fin de realizar un padrón más exacto sobre la situación del servicio que se ofrece, dijo.

Lugo Ordorica afirmó que esperan realizar la actualización y revisión de la operación del transporte en Juárez en un período no mayor a tres meses.





[email protected]