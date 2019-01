Quema de camión fue un hecho aislado, aseguran

Ciudad Juárez— Autoridades de transporte y el concesionario del camión de la línea Poniente Sur siniestrado la noche del jueves por sicarios en la avenida Tecnológico descartaron que el ataque haya sido dirigido intencionalmente contra esa ruta y consideraron que se trata de un hecho aislado.

“Lo primero que queremos aclarar es que no fue un ataque directo, fue un ataque vandálico por ciertos delincuentes con el afán de bloquear o causar pánico y distracción, pero no es un ataque directo contra la línea del camión”, dijo Luis Lugo Ordorica, jefe del Departamento de Transporte en la zona norte.

El camión de pasajeros fue incendiado de manera intencional la noche del jueves en la avenida Tecnológico y calle Aeronáutica, después de una serie de ataques contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

Según el relato del conductor de la unidad, tres hombres armados se apoderaron del vehículo y rociaron de gasolina la unidad para prenderle fuego.

“Fue un gran susto, lo que más nos preocupaba en este caso es que los pasajeros no tuvieran ningún tipo de daño; finalmente el daño material de cierta manera se puede recuperar”, expresó Alberto Holguín, concesionario de la rutera afectada.

De acuerdo con el empresario, el camión modelo 2005 con número económico 1786 está valuado en 400 mil pesos. Dijo que el seguro de póliza amplia con el que cuenta pudo asegurar al conductor y a todos los pasajeros, aunque se está evaluando si la cobertura alcanza el costo del vehículo.

Comentó que paramédicos del Departamento de Rescate valoraron a cada usuario en el lugar, “solamente fue el susto, todo quedó en eso y damos gracias a Dios que así fue”, manifestó.

Refirió que se le dio libre el fin de semana al operador, quien regresará el lunes a trabajar.

Lugo dijo que se citó al concesionario y al operador para establecer la cobertura que tendrá el seguro, “nuestra posición es que no se cause pánico a los usuarios, es un hecho totalmente aislado y esperamos que no se repita como en otros estados donde son acciones cotidianas el quemar vehículos con el afán de distraer la atención y causar zozobra”, refirió

