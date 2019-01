Prevén retraso de mercancías

Ciudad Juárez— Debido a los problemas para distribuir combustible que se tienen en algunos estados de la República, la Cámara Nacional de Comercio prevé un retraso de las mercancías que se traen a la frontera desde esas partes del país.

Directivos de ese organismo empresarial dijeron que aunque hasta el momento no ha habido quejas en sus socios por este motivo, existe el riesgo del retraso de mercancías por la falta de combustible que se vive en algunas partes del país de donde mandan a traer sus mercancías.

“No tenemos queja de eso, pero simplemente se nos van a atrasar los embarques que recibimos del interior de la República porque no hay gasolina. Sí hay camiones y todo, pero no se pueden mover porque no hay gasolina y eso va a afectar la llegada de productos del interior del país”, apuntó personal de la Canaco.

De acuerdo con datos de la Asociación de Transportistas, alrededor del 30 por ciento de las cargas que manejan las unidades provienen de otros estados del país y en su interior llevan este tipo de productos con destino a los supermercados y grandes tiendas.

Los directivos de la Canaco negaron que en Juárez exista escasez de combustible debido a que la que se vende aquí se trae de Estados Unidos, de donde se está mandando también ahorita para apoyar esta contingencia que se tiene en el centro, occidente y unos estados del norte del país.

La escasez de combustible ha impactado a varias centrales de abasto en México, entre ellas la de Michoacán, donde no hay cómo distribuir alimentos como aguacate, limón, chile, lechuga, toronja y plátano, los cuales han comenzado a echarse a perder, aunque en el Mercado de Abastos en Juárez, afirman que hasta el momento no ha habido problemas en el transporte de las mercancías.

En el caso de los cárnicos, directivos de la Cámara Nacional de Comercio dijeron que el 80 por ciento de los productos que se venden en Juárez son de importación de Estados Unidos, mientras que el resto es de procedencia local.





[email protected]