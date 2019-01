Presunto ladrón enfrenta proceso en libertad

Ciudad Juárez— Un Tribunal de Control ayer declaró legal la detención del hombre asegurado por vecinos de la colonia Valle Verde, Gerardo Elpidio Contreras Blanco, y le permitió enfrentar el proceso penal en libertad.

El sospechoso tiene un antecedente penal del 2007, otra causa penal sobreseída en 2010 y cinco carpetas de investigación sin judicializar. Todas por el delito de robo.

La jueza Lizbeth Marbella del Carmen Barraza Morales consideró que el atraco por el que Contreras fue puesto a su disposición es un delito menor que admite otras medidas cautelares diversas a la prisión preventiva y que el único antecedente penal que tiene Contreras, del 2007, es de fecha antigua.

Además consideró que el detenido no debe ser estigmatizado pues se trata de un sistema penal de hecho y no de autor, es decir, debe ser juzgado por el último hecho que se le atribuye y no por el historial criminal que le antecede.

Las medidas cautelares que se le impusieron a Gerardo Elpidio Contreras son la obligación de acudir a firmar de forma periódica ante el personal del Instituto de Servicios Previos al Juicio (ISPJ), se le prohibió salir de la ciudad y también acercarse y comunicarse con la víctima del robo.

Ayer Contreras Blanco fue trasladado a la cuarta sala de la “Ciudad Judicial” para que la agente del Ministerio Público (MP), Ana Laura García Morales, le expusiera al Tribunal de Control la forma en que fue asegurado para solicitar que se declarara lícito y dar inicio con el proceso penal.

La fiscal reseñó que el domingo pasado a las 12:45 horas dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron enviados a las calles Paseo de la Huerta y Paseo del Bosque de la colonia Valle Verde porque a un número comunitario se había reportado un robo, la fuga del presunto responsable y una volcadura.

Al llegar al lugar, los municipales observaron una Ford Explorer color verde con número de padrón vehicular A00405 volcada así como a un grupo de personas, entre éstas a Glenda Lara Aveldaño, quien les explicó que minutos antes ella se encontraba en el interior de su casa y pudo ver que un masculino estaba abriendo la casa de su vecina.

Lara también explicó que al percatarse de que se trataba de un hombre desconocido, decidió hablarle a su vecina y ésta le refirió que debería ser un ladrón y le señaló que iba para la vivienda. Lara siguió pendiente de lo que ocurría frente a su casa y pudo ver que el hombre sacó del inmueble un televisor y lo subió a los asientos posteriores de una camioneta.

Ante esta situación, la mujer decidió perseguir al presunto ladrón. Una calle más adelante, Contreras Blanco se percató que la conductora de otro vehículo iba detrás de él y aceleró la marcha. Pero unos metros más adelante –en la calle Paseo de la Huerta– perdió el control del volante de su vehículo y lo volcó, informó la fiscal a la jueza Barraza Morales.





La dueña de la casa que al parecer fue irrumpida por Contreras, acudió al lugar de la volcadura y reconoció el aparato como de su propiedad y el sospechoso fue sometido a una revisión física y entre sus ropas se le localizó el desarmador, dijo la fiscal para luego precisar que los municipales formalizaron la detención de Gerardo Elpidio a las 13:05 horas del domingo.

El abogado defensor dijo que no tenía ningún argumento a favor de Gerardo Elpidio Contreras y luego la jueza declaró legal la detención.

Por lo que la diligencia avanzó a la formulación de cargos, en esa etapa la representante social clasificó el ilícito como robo calificado previsto en los artículos 208 fracción I, que establece un castigo se seis meses a dos años de prisión cuando el objeto robado no exceda de 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, en este caso el televisor fue valuado en dos mil 500 pesos, y el 212 apartado I, relativo a que el robo sucedió en un lugar cerrado al que no había libre acceso.





