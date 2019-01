Preocupa a empresarios cierre de Gobierno americano

Ciudad Juárez— En una región que registra exportaciones e importaciones por más de 87 mil millones de dólares al año, representantes de organismos empresariales se encuentran en la incertidumbre, esperando que las actividades de la Aduana norteamericana no se detengan por falta de subvenciones a 30 días de iniciado el cierre parcial del Gobierno federal norteamericano.

El impacto de la crisis de financiamiento norteamericana se ha hecho notable en las operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), mismas que tienen suspendidos hasta nuevo aviso los trámites para la Línea Exprés desde el pasado 9 de enero. A la par, CBP destinó desde el pasado 14 de noviembre personal a Arizona y California a manera de apoyo por la caravana migrante, quedándose con el mínimo indispensable.

Martín García, presidente delegacional de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), manifestó que de no arreglarse a la brevedad la situación esta frontera se encontrará en desventaja competitiva ante el vecino país.

"Sí existe el temor pero no hemos tenido problemas, no se nos ha negado ningún tipo de importación. El temor es que trascienda el cierre, no en una sola oficina del gobierno federal norteamericano, sino que trascienda a las otras oficinas operativas que puede traducirse a que efectivamente se nos pueda obstruir un trámite de importación", dijo el presidente de Canirac.

De darse la suspensión de exportaciones e importaciones, indicó que los empresarios aquí se verían forzados a subir los precios de algunos servicios y productos.

"Sí tendríamos que buscar (comprar) en el mercado nacional, y en él, desafortunadamente, ahorita traemos una situación que ya nos está afectando. Con la situación de los problemas en el centro de la República y en algunas regiones incluso en el noroeste en las que ha habido algunas heladas, y por otro lado, con la situación del desabasto de gasolina, ya se nos han incrementado precios en ciertos productos nacionales”, comentó.

A su vez, Luis Márquez Báez, presidente del Comité Ejecutivo de la Asociación de Agentes Aduanales, refirió que tiene entendido que los oficiales continúan con su operación a pesar del "apagón norteamericano".

"No se ha visto una afectación inmediata. Esperemos que esto se resuelva lo antes posible. En el lado federal (norteamericano) los aeropuertos, los puertos, las fronteras siguen operando porque son prioritarias", agregó.

De continuar el cierre, puntualizó, "nos estrangularía. Imagínense, cerrar las fronteras, eso solamente ha sucedido en una situación de emergencia, y no es algo que se esté viviendo ahora".

Indicadores del Resumen Estratégico de la Aduana de Ciudad Juárez refieren que esta frontera en promedio realiza 820 mil 530 operaciones de importación así como 804 mil operaciones de exportación anuales.

Además de afectaciones a empresarios, información periodística de El Diario publicada el 12 de enero, refiere que el cierre de Gobierno norteamericano mantiene detenido el acuerdo de distribución de agua hacia México, mientras las expectativas de las autoridades locales sobre un eventual desabasto del líquido para riego en miles de hectáreas en el Valle de Juárez crecen para este año.

Jesús Luévano, secretario de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, comentó en entrevista que la reunión entre autoridades de ambos países para definir cuánta agua del Río Bravo se enviará a Juárez estaba programada para el 10 de enero, no obstante se suspendió.

En el lado norteamericano, apenas antier, cientos de burócratas de El Paso lanzaron un mensaje al presidente Donald Trump para que se reactive el financiamiento a las dependencias, ya que no tienen dinero mientras que impera la necesidad de pagar sus deudas, como la casa y demás servicios.

Trump ofreció a los demócratas el pasado sábado una opción para reactivar el gobierno: proteger de la deportación, durante tres años, a ciertos inmigrantes pero a cambio de 5.7 mil millones de dólares en fondos para la creación del muro fronterizo.

No obstante a que los conservadores manifestaron que se trataba de una amnistía, los demócratas se negaron inmediatamente a aceptar la propuesta, declarando que no se tratará el tema migratorio sino hasta que se reactive el financiamiento.





