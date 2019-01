Obligan a pasajeros a viajar 10 horas parados, acusan

Ciudad Juárez- Pasajeros que utilizaron los servicios de Martha Tour reportaron que viajaron alrededor de 10 horas de pie debido a que en el trayecto los cambiaron de autobuses distintos a los que abordaron en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca.

Uno de los afectados, quien pidió el anonimato, mencionó que fueron varios abusos los que se cometieron durante su viaje de regreso de Oaxaca a Ciudad Juárez, entre ellos el cambio de camión, el precio del boleto más alto del que les mencionaron y no atender las quejas que hicieron los pasajeros.

El pasado martes, dos personas compraron los boletos de regreso a esta ciudad con anterioridad, para regresar de Tuxtepec.

“Nos citaron a las 8 de la noche y el camión llegó como a las 10:30, mucha gente estuvo antes porque no sabían a qué hora llegaba, nosotros hablamos a las oficinas de Oaxaca no se presentó nadie para aclararnos por qué no llegaba el autobús”, mencionó el afectado.

Agregó que cuando arribó el camión a las oficinas de la empresa, eran diferentes a los que Turismos Martha ofreció.

“El boleto nos salió más caro, a mil 800 y nos habían dicho anteriormente que eran 100 pesos menos, no nos respetaron el precio”, señaló el afectado.

Isaías, otro de los afectados, dijo que el camión que les mostraron no fue con las mismas características.

“Cuando llegamos a Zacatecas nos cambiaron de autobús y no subieron a otro muy chafa en donde iban como 50 personas, y tres viajamos parados, a mí me quitaron mi lugar”, refirió. (Verónica Domínguez)

De acuerdo con los quejosos, desde Oaxaca estuvieron llamando y enviando fotos a los encargados de la Martha Tour, pero no contestaron los mensajes ni las llamadas.

Los afectados dijeron que fue Hugo Hernández y Martha quienes vendieron los boletos, y no atendieron sus quejas.

Al respecto, Hugo Hernández mencionó que anteriormente el costo de los boletos de Oaxaca a Ciudad Juárez tenían un costo de mil 700 pesos, pero se redujeron a mil 500.

Agregó que todos los pasajeros viajan sentados, porque las multas son de 11 mil 500 pesos por llevar pasajeros parados.

Mencionó que las personas que se quejaron quieren desprestigiar el servicio de Martha Tour.





