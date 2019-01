No les alcanza a juarenses

Ciudad Juárez— Pese al crecimiento de empleo en la ciudad, cuatro de cada diez juarenses sienten que el total de su ingreso familiar no les alcanza para cubrir todas sus necesidades, reveló el Informe de Economía 2018, de la asociación civil Plan Estratégico de Juárez.

De acuerdo con los datos presentados por la economista Erika Donjuán Callejo, coordinadora de la Encuesta de Percepción Así Estamos Juárez, la cifra de fronterizos que perciben que su ingreso no les alcanza aumentó del 29.9 por ciento en 2017 a 40 por ciento a finales del año pasado.

Trabajadores de la industria maquiladora aseguraron ayer a El Diario que aún con el ajuste al salario mínimo de este año el dinero sigue sin alcanzarles.

“La percepción de la gente no es que no tenga dinero, no es que no tenga empleo, es lo que puede hacer con ese dinero”, explicó la economista.

En 2017, el 2.4 por ciento de los fronterizos encuestados dijeron que el total de su ingreso familiar “no les alcazaba y tenían grandes dificultades económicas”, mientras que en 2018 el 5.6 por ciento de los encuestados dijeron percibirse en dicha situación.

El porcentaje de personas que aseguraron que el dinero “no les alcanzaba y tenían dificultades” también aumentó del 27.5 al 34.4 por ciento el año pasado.

“Los datos te dicen que la industria ha venido aumentando –el salario y el empleo–, no es tema de si me estas aumentando; es tema de que no me está alcanzando ni con ese aumento. Entonces hay una desconexión entre lo que está sucediendo con la inflación, es tema de poder adquisitivo”, destacó Donjuán Callejo.

Aunque según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 2018 la inflación disminuyó en la ciudad del 6.77 a 4.83, los fronterizos no lo percibieron así.

Con 24 mil 709 nuevas plazas, 12 mil 414 de ellas generadas por la Industria Maquiladora, Manufacturera y de Exportación (IMMEX), hasta octubre del año pasado Ciudad Juárez llegó a 459 mil 482 empleos formales, sin embargo la ciudadanía se siente más pobre.





Con los suelos más bajos

Hasta finales del año pasado, Ciudad Juárez figuraba entre las ciudades con el rango de salarios más bajos en las maquiladoras, cuya mano de obra representa al 65.3 por ciento de los trabajadores asegurados.

En octubre la industria ya contaba con 276 mil 904 trabajadores, 250 mil 717 operadores y 26 mil 187 administrativos.

Hasta entonces, Juárez figuraba en el sitio número 26, de los 33 municipios con presencia industrial en el país, con un sueldo promedio de 15 mil 048 pesos mensuales, mientras que el primer sitio era ocupado por San Nicolás de los Garza, con 25 mil 283 pesos, seguido de Veracruz con 25 mil 140 y el Distrito Federal, con 23 mil 356 pesos, según el análisis presentado ayer.

En el caso de los sueldos y salarios per cápita sólo a sus operadores, Juárez ocupaba el sitio 30, con un promedio de 7 mil 586 pesos, mientras que los municipios con mejor remuneración a sus trabajadores en las maquiladoras eran Toluca, Veracruz y Ramos Arizpe, con 14 mil 870, 14 mil 628 y 12 mil 361 pesos, respectivamente.

La situación este año podría cambiar debido al aumento del salario mínimo, pero también dependerá de los ajustes en otras zonas del país, comentó Donjuán Callejo.

De acuerdo con las estadísticas de Inegi, hasta noviembre del año pasado solo 67 trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ganaban menos de un salario mínimo, es decir 88.36 pesos y 114 mil 542 personas, equivalentes al 24.9 por ciento del total de los trabajadores registrados, ganaban entre uno y dos salarios.

Un total de 154 mil 859 juarenses, equivalentes al 33.6 por ciento de los trabajadores ganaban de dos a tres salarios mínimos; 66 mil 584, 14.5 por ciento, entre tres y cuatro; y 31 mil 502 personas, equivalentes al 6.8 por ciento de los asegurados, percibían entre cuatro y cinco salarios mínimos.