Niega exdiputada juarense recibir dinero de César Duarte

Ciudad Juárez— Laura Domínguez Esquivel, exdiputada priista y actual titular de la Coordinación de Atención Ciudadana en el Ayuntamiento de Ciudad Juárez, rechazó haber recibido dinero del exgobernador César Duarte.

Este lunes, Reforma reveló que una nueva indagatoria del Gobierno de Chihuahua concluyó que Duarte usó como "caja chica" una cuenta bancaria del Estado, desde la que se desviaron más de 542 millones de pesos en pagos en efectivo para partidos políticos, legisladores, opositores, familiares, clérigos, periodistas estatales y líderes sociales.

En la investigación de la Fiscalía General del Estado, se reportan 394 operaciones realizadas entre 2012 y 2015, en las que se incluyen una lista de supuestos beneficiarios y pagos.

En el caso de Domínguez Esquivel, presuntamente, recibió 169 mil 979 pesos.

"Obviamente no los recibí", declaró a REFORMA esta tarde durante la inauguración de un centro comunitario en la Colonia Galeana, en el poniente de Ciudad Juárez, donde acompañó al Alcalde independiente Armando Cabada.

La ex legisladora tricolor dijo estar disponible las 24 horas.

"Si me llegaran a citar o algo", aseveró.

Cuestionada sobre si no ha sido requerida por alguna autoridad, dijo que no.

"Es que no hay nada. Eso es una nota armada", afirmó.

Al precisarle que la información es con base en una investigación de la Fiscalía General del Estado, comentó que la hagan.

"Estoy en la disposición, no he cambiado mi domicilio, tengo un trabajo donde me pueden encontrar, saben mi domicilio perfectamente".