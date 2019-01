Narran terror durante enfrentamientos

“Yo lo que hice fue tirarme al piso, y cerramos aquí en cuanto pudimos”, comentó Paola, de 20 años, quien atiende una florería ubicada frente la Estación Poniente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), que fue blanco de ataques el pasado jueves.

El edificio ubicado entre las vialidades Aztecas y Cordorniz permanecía ayer resguardado por efectivos de la Policía Municipal.

La mujer es una de decenas de personas de esta ciudad que tuvieron que buscar refugio prácticamente durante los cinco atentados perpetrados en distintos puntos ese día contra elementos de la corporación local derivados, según informó la SSPM, del aseguramiento de cristal en diciembre y en este mes.

Al igual que Paola, otros ciudadanos relataron lo que experimentaron.

“Aquí estamos con la bendición de Dios nada más”, dijo José Luis, de 53 años, quien trabaja como despachador en la gasolinera ubicada entre Torres y Zaragoza, sitio en el que aún se pueden ver rastros de sangre en el suelo, a pocos metros del expendio de combustible, tras el ataque en el que una oficial de Policía fue lesionada a balazos.

Empleadas de la veterinaria Family Pet, ubicada en el referido cruce, a un costado de la estación de combustible, comentaron que cuando escucharon las detonaciones inmediatamente se fueron a la parte trasera del negocio, mismo que cuenta con puertas de seguridad.

“Yo nada más, en cuanto escuché (los balazos), me agaché y me fui para atrás. Los policías, los que se quedaron ahí (custodiando detrás de los cordones preventivos) no dejaron que se acercara más la gente. Tuvimos conflictos en cuanto al trabajo porque tuvimos que suspenderlo. Los perritos aquí se quedaron en hospedaje, y pues ya nos retiramos”, comentó Luisa, una de las empleadas del lugar.

Frente a la Estación Oriente, ubicada en Valle del Cedro y Henequén, se encuentra el minisúper “Gerardito”. Personas que laboran en el negocio mencionaron que aunque se asustaron en primera instancia por las detonaciones hechas en contra de los policías, siguieron trabajando sin cerrar.