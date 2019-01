Narra víctima secuestro de banda de ‘La Patrona’

Ciudad Juárez- Una víctima de secuestro compareció ayer para narrar cómo fue privada de la libertad en octubre del 2013, golpeada y amarrada mientras se negociaba el pago de 243 mil pesos, por parte de una presunta banda de secuestradores liderada por un experito de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte.

Esta declaración es parte de las pruebas aportadas por el Ministerio Público (MP) en el juicio oral que inició ayer en contra de la exservidora pública Claudia Elvira López Gutiérrez, apodada “La Patrona”, así como Daniel Adán Cháirez Aguilar, Alan Daniel Delgado Carrillo y Ricardo Flores Venegas.

Desde una sala privada donde únicamente se encontraban las tres juezas que integran el Tribunal así como una psicóloga, la víctima de identidad protegida rindió declaración. Dijo que alrededor de las 7 de la tarde del 20 de octubre del 2013 salía de un campo de fútbol ubicado en el fraccionamiento Condominios Santa Martha junto con su esposa y dos hijas, y un hombre le gritó por su nombre y le mencionó que necesitaba hablar con él.

La víctima indicó que él sintió que era algo malo y quiso correr pero no lo hizo porque estaba su familia y en eso uno de los desconocidos lo tomó por la espalda e inició un forcejeó, antes de que el padre de una amiga de su hija le pudiera ayudar un tercer hombre llegó. Este último portaba una metralleta y le pegó a la víctima con el arma, en la cabeza, la cara y los labios.

Lo que provocó que el afectado se desvaneciera sin perder el sentido y luego fue subido a una camioneta, colocada en el piso y tapado con una cobija o una chamarra y trasladado a una casa de seguridad ubicada en Portal del Coco número 2904 de la colonia Portal del Roble, donde lo golpearon por haber opuesto resistencia además de atarle las manos y los pies hacía atrás y de vendarle los ojos con un paño y tape.

“Llegaron otros enojados, me golpearon y le hablaron a mi esposa para que ella escuchara, estaban enojados porque decían que los policías andaban por ahí. Ella (la esposa) les dijo que no, que ya los había corrido. Se tranquilizaron y se fueron, me quedé con uno hombre pero a las 6 o 7 regresaron y dijeron que me iban a matar porque mi esposa no había pagado. Se salieron de la casa y luego entraron y me pidieron que dijera que me habían cortado un dedo, que me iba a desangrar y así pasó”, dijo la víctima al referirse a una segunda golpiza.

El afectado, quien se dedicaba a la venta de vehículos y ahora vive en Estados Unidos, recordó que estuvo secuestrado hasta las 9 de la noche del 21 de octubre del 2013 cuando lo hicieron creer que lo liberaban para que entregara cuatro vehículos en la calle Centeno pero en realidad su esposa ya había depositado 243 mil pesos.

Ayer a preguntas del agente del MP, la víctima reconoció a Daniel Adán Aguilar y a Ricardo Flores como las personas que participaron en el plagio, el primero fue quien le gritó por su nombre y el segundo como el individuo que portaba la metralleta y lo golpeó.

Además de la declaración de la víctima, el MP presentó a un testigo que observó a varias personas, entre ellas a una mujer cuya complexión coincide con la de Claudia Elvira López, afuera de la casa de seguridad y quienes, dijo, se movilizaban en dos camionetas Cherokee.









Este juicio oral número 28/18 inició ayer luego de que uno de los abogados defensores pidió que unas de las juezas no fuera parte del enjuiciamiento porque ella participó en otro juicio oral seguido contra López Gutiérrez en el que fue encontrada culpable.