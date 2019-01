Las Misiones insistirán en reactivar cobro en estacionamiento

Ciudad Juárez- La suspensión del cobro en el estacionamiento del centro comercial Las Misiones que aplicó de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desde el viernes estará vigente todo el fin de semana incluyendo hoy domingo, aunque la empresa insistirá en volver a reactivarlo.

Artemio González, director de operaciones del estacionamiento de la plaza, dijo que en esta semana por iniciar se acudirá a la dependencia federal para solucionar los motivos que llevaron a la suspensión del cobro.

Ayer, con trapos en mano, un grupo de jóvenes se encargaba de limpiar las máquinas donde se inserta el boleto, cuidando no quitar los sellos que les colocó el viernes la dependencia federal.

Los empleados afirmaron que la suspensión se debió a que las máquinas de cobro no aceptan dólares, pero pronto se reactivará y aceptará ese tipo de cambio.

“El letrero dice que está suspendido el cobro nomás porque no se aceptan dólares, pero hasta monedas de España vamos a aceptar", exclamaron los jóvenes entre risas.

Al respecto, González comentó que el cobro no podía reactivarse hoy debido a que Profeco no trabaja los fines de semana y no se puede presentar la solución a las observaciones realizadas.

Cuando se colocaron los sellos, Daniel Álvarez Calderón, subdelegado de la dependencia, dijo que la medida se debía a que la plaza no cumplió con la exhibición del tipo de cambio ni menciona el horario de atención al cliente en sus comprobantes de cobro de estacionamiento.

Otras de las faltas fueron también que no existía comprobante de venta al momento de pagar ni se enumeran las condiciones de uso del aparcadero.

Esta suspensión conlleva el inicio de un procedimiento de infracción a la ley hasta que el proveedor haya acatado los lineamientos legales y entonces se procederá al levantamiento de la medida precautoria.

Desde el viernes, los usuarios no pagan por el estacionamiento y pueden acceder libremente debido a que las plumas están levantadas.

Esta situación causó gusto entre los clientes que acudieron ayer a realizar compras.

“Está muy bien que les hayan suspendido el cobro, pero a ver cuánto nos dura el gusto”, expresó Ana Claudia Estrada.

En ese sentido opinó Fernanda Puente, trabajadora de un local de la tienda, quien espera que el cobro no se reactive.

“Ojalá y no se aferre otra vez la plaza a cobrar porque es injusto para nosotros los empleados pagar por venir a trabajar”, exclamó.





[email protected]