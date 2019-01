Hacen boteo para salvar a Yamilex

Ayer se realizó el segundo boteo para reunir la cantidad de 300 mil pesos que Yamilex Yolanda Reyes, de 20 años, necesita para combatir el Linfoma de Hodgkin que padece desde abril del año pasado.

De acuerdo con la mujer, el tratamiento que actualmente recibe no está dando los resultados esperados, por lo que necesita otros medicamentos diferentes para deshacer los tumores que tiene en el pecho y la garganta.

“Les pido que me apoyen para reunir el dinero de las otras quimioterapias y continuar con el trasplante de médula ósea”, manifestó Yamilex.

Agregó que en la asociación Onamican están buscando las ámpulas a un precio más económico para no postergar el tiempo de su recuperación.

Por segunda ocasión se le ha cambiado el medicamento para aplicarle las quimioterapias sin tener resultados positivos.

El año pasado Yamilex se sometió a dos quimioterapias que tuvieron un costo de 24 mil pesos, posteriormente, cambió atratamientos que tienen un costo de 5 mil 500 pesos, por cuatro sesiones y se aplican en la organización que la apoya.

Será un monto de aproximadamente de 300 mil pesos los que necesita para su mejoría, los cuales debe tener en el menor lapso de tiempo posible.

“Los doctores dijeron que con el nuevo tratamiento se atacarán las células cancerígenas y se desaparecerán los tumores, porque con el que estoy actualmente sólo se ha dejado de extender a otros lugares del cuerpo, pero aún nos se han desintegrado”, explicó la entrevistada. Yamilex dijo que en el boteo del pasado sábado logró reunir la cantidad de 7 mil pesos, porque fueron pocas personas para ayudarle a recolectar el dinero.

Añadió que entre sus vecinos y familiares se han organizado para realizar otra kermés porque debe someterse al tratamiento

[email protected]

mx“Últimamente me he sentido muy mal, traigo las defensas muy bajas, me he enfermado mucho, pero primero Dios y juntamos todo el dinero que necesitamos, tengo confianza en que las personas me ayudarán”, comentó la entrevistada.





Para tomar nota

-El año pasado se sometió a dos quimioterapias que tuvieron un costo de 24 mil pesos

-Después cambió a tratamientos que tienen un costo de 5 mil 500 pesos, por cuatro sesiones y se aplican en la organización que la apoya





[email protected]