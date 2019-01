Fue un pago justificado, afirma Cabada

Ciudad Juárez- Ante los señalamientos del presunto desvío de recursos en los que se menciona al exgobernador César Duarte y al alcalde Armando Cabada, éste dijo que fue una contraprestación, y aseguró que no fue un recurso que se recibió de manera indebida.

“Yo nada más ahí puedo decir que fue una contraprestación que no fue de ninguna manera algún tipo de un recurso indebido”, mencionó.

Dijo que ese gasto está plenamente justificado, “y hasta ahí lo voy a dejar, si se necesita alguna información que la requieran la voy a atender”.

Al insistirle sobre el tema Cabada explicó que en ese entonces era promotor de espectáculos, afirmó que eran tiempos difíciles y muy pocos se animaban a organizar eventos.

“Y claro que buscamos el patrocinio del Estado, pero fue una contraprestación, no fue ni una dádiva ni mucho menos”, expuso.

“Contra el dinero que se entregó, yo tengo que revisar los documentos, contra eso se entregó el doble del costo de los boletos a valor comercial para que el Estado hiciera lo que ellos quisieran”, aseguró. “No hay una denuncia en mi contra, el día que me llamen para eso con mucho gusto lo haré”, agregó.

Ayer el periódico Reforma reveló que una nueva indagatoria del Gobierno de Chihuahua concluyó que César Duarte usó como “caja chica” una cuenta bancaria del Estado, desde la que se desviaron más de 542 millones de pesos en pagos en efectivo para partidos políticos, legisladores, opositores, familiares, clérigos, periodistas estatales y líderes sociales.

En la indagatoria se reportan 394 operaciones realizadas entre 2012 y 2015, en las que se incluye una lista de supuestos beneficiarios y pagos.

En el caso de Cabada, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General del Estado, se le entregaron 4.3 millones de pesos.





Es ‘golpeteo’: Pérez Cuellar

El senador de Morena por Chihuahua Cruz Pérez Cuéllar se desmarcó de los señalamientos de haber recibido 1.3 millones de pesos del exgobernador César Duarte.

“Es una payasada, es una acusación sin sentido, el señalamiento es parte de los 'golpeteos' políticos del Gobierno del Estado”, comentó.

“Cómo sienten pasos en la azotea, ahora vienen con acusaciones ridículas; no es la primera vez que hacen desde el Gobierno del estado este tipo de acusaciones contra mi persona”, agregó el legislador.

Pérez Cuellar adelantó que no ha recibido ninguna notificación acerca de la investigación, "si me citan, yo voy, no tengo nada que se me pueda imputar", aseguró.