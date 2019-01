Dinámica diaria estresa a juarenses

Ciudad Juárez- La dinámica de la ciudad, la presión en el trabajo y la violencia son factores detonantes del estrés en la ciudad.

De acuerdo con el doctor Javier Cabada, director de la Escuela Superior de Psicología, el estrés es una respuesta del organismo para reaccionar ante lo que considera amenazante.

Debido a la alta generación de azúcar y adrenalina, el cuerpo busca descargarlo a través del ataque físico o del escape, pero como no puede hacer ninguna de las dos cosas, las sustancias se quedan en el cuerpo y es lo que provoca que la persona se consuma por dentro, mencionó el experto.

La escuela de psicología tiene una clínica antiestrés a la que llegan personas para tratarse por diversas causas.

La primera causa por lo que los pacientes acuden a vista a la clínica es por depresión; la segunda por trastornos de ansiedad y la tercera por nervios, explicó Javier Cabada.

Datos proporcionados por el doctor, indicaron que de las 200 consultas semanales que atienden en la clínica antiestrés, el 10 por ciento de los pacientes están sometidos a estrés post traumático después de que han pasado por un hecho violento.

Las personas no duermen, sudan en la noche, están inquietos, el estado de ánimo fluctúa, no saben porqué no tienen ganas de vivir”, expuso Javier Cabada.

“La gente que está sometida a este proceso de violencia no acude por ayuda o solamente ocurre cuando el hecho lo demanda y los atienden en la procuraduría”, agregó el director de la institución.

Hay dos tipos de respuesta ante el estrés, la de primer orden se le llama a esta condición de alerta producida por eventos como el calor extremo, el ruido, el clima o una balacera.

El calor es un evento real al que se responde con reacciones de ataque ante la situación que se vive en un crucero, como el impedimento de pasar por el tráfico y las temperaturas altas que se presentan en el verano.

El de segundo orden es el que se interpreta como amenaza, como por ejemplo si se cree que lo despedirán del trabajo le va producir estrés.

En la industria maquiladora es frecuente estar sometidos al trabajo bajo presión debido a la demanda de producción que deben cumplir los empleados.

El estrés es una enfermedad que se puede curar mediante técnicas de intervención física como masajes de aromaterapia e hidroterapia.

Otras terapias que se utilizan son mediante la modificación de las distorsiones del pensamiento que se tienen, y la reingeniería imaginativa con la que a través de los procesos de la imaginación hacen que el paciente reelabore su realidad, mencionó el director de la institución.





