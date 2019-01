Descartan que ocurra desastre similar en Juárez

Ciudad Juárez— El alcalde Armando Cabada Alvídrez descartó que en Juárez se presente una situación similar a la que ocurrió en el estado de Hidalgo, ya que aunque por aquí pasan ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex) no se reportan tomas clandestinas.

Aseguró que la vigilancia de esa infraestructura está a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“El reporte que tenemos es que no hay huachicoleo en Ciudad Juárez, que no hay los famosos popotes que les ponen a esos tubos”, declaró.

“Muy lamentable, hubiésemos querido que no ocurriera, pero bueno, se puede ver con dos ópticas; ya había presencia de la autoridad ahí, no sabemos, no estuvimos ahí, si se pudo evitar o no, pero también era impresionante cómo la gente de esos poblados acude a ese tipo de llamados cuando saben que es un delito, es increíble”, expresó.

El último reporte del que se tenga conocimiento en esta ciudad acerca de robo de combustible se registró el 22 de octubre del año pasado, afirmó el director de Protección Civil, Efrén Matamoros Barraza.

Dijo que el caso se puso en manos de personal de Pemex y del Ejército Nacional.

El hecho ocurrió a finales de octubre, pero en ese momento se manejó como derrame de diésel, establecen datos periodísticos.

El funcionario explicó que la toma clandestina se detectó al sur de la ciudad a la altura de la empresa Solvay Fluor México, por parte de personal de Pemex y militares que se encargan de vigilar los gasoductos que hay en la ciudad.

“Era una fuga de diésel, tenía una toma de dos pulgadas, era clandestina”, mencionó.

Agregó que en esa ocasión se solicitó una unidad del Departamento de Bomberos para evitar un incendio, ya que la fuga provocó un derrame de una cantidad considerable de diésel.

Matamoros explicó que por la ciudad pasan tres gasoductos, uno de gasolina, uno diésel y otro de gas natural.

Dijo que los soldados y empleados de Pemex mantienen vigilancia permanente en esta infraestructura para evitar robos.





