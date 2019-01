Compiten ajedrecistas juarenses en Olimpiada Estatal

Con un total de ocho jugadores y tres entrenadores, hoy viaja rumbo a la ciudad de Chihuahua la delegación de ajedrez de Ciudad Juárez que tomará parte en la Olimpiada Estatal, el fin de semana.

“Esperamos clasificar cuando menos el cincuenta por ciento de la delegación. Es un reto importante, ya que sabemos que la ciudad de Chihuahua y los diferentes municipios se están preparando muy fuerte, claro está que si logramos un mayor número pues estaría excelente, pero más o menos las expectativas y el reto es lograr el 50 por ciento de los seleccionados”, dijo el entrenador Angel Escareño durante la ceremonia de abanderamiento de todos los equipos juarenses que tomarán parte en dicha competencia.

Los ocho ajedrecistas fueron elegidos después de una preparación fuerte de tres torneos selectivos, algo que no se había dado en esta ciudad, dijo Escareño.

“Esperemos que rinda frutos en el estatal. Van ocho de los mejores competidores en la categoría Sub 14 y Sub 16”.

-¿Cuál es la delegación a vencer?

“Como siempre la ciudad de Chihuahua es una de las delegaciones fuertes, ahora también Madera y Delicias se han preparado muy bien. Entonces sabemos que son varios los equipos a vencer”, dijo.

Finalmente, Escareño invitó a más niños y jóvenes a que se unan a la práctica del ajedrez, que es una herramienta formativa, que conlleva beneficios como la disciplina, la toma de decisiones y saber afrontar resultados.

“El ajedrez dicen que es como la vida, la diferencia es que tenemos la oportunidad de reivindicarnos y rectificar las fallas. Entonces es muy, muy bueno, es por eso que las escuelas cada vez más le abren un espacio como una disciplina formativa”, señaló.