Colocan reductores de velocidad en la Talamás

Ciudad Juárez- Los rastros de sangre donde murió Kevin Arzola Reyes forman parte de la calle en un día más de “pánico” para cruzar la avenida Manuel Talamás Camandari y Lote Bravo.

En un intento por reforzar la seguridad peatonal, ayer elementos de la Dirección de Tránsito Municipal colocaron reductores de velocidad, boyas y señalética, pero peatones mencionaron que es igual de difícil cruzar debido a que los conductores circulan a altas velocidades sin precaución alguna.

“Si lo hubieran puesto desde cuándo, a lo mejor no habría pasado eso”, expresó un comerciante de la zona, quien agregó que la mayor parte de los habitantes se sienten molestos con el deceso del estudiante y opinan que se necesita un puente peatonal, además de semáforos y más señalamientos viales.

“Es muy peligroso aquí, es un pánico cruzar, andamos toreando los carros, es indispensable un puente peatonal”, comentó Lourdes Morales, habitante del sector

“No hay luz pública, no hay señalamiento de los carriles y es mucho tráfico tanto para los que manejan como los que andamos a pie”, dijo, y señaló: “yo no sé hasta ahora pero ha habido muchos muertos que incluso no salen en las noticias”.

Celia Domínguez, una transeúnte, expuso que hay varias escuelas por el sector y no hay señalamientos ni unidades que den garantía al tránsito peatonal de los estudiantes, por el contrario, el camellón central que divide los ocho carriles por la mitad, es un espacio de escasos 60 centímetros aproximadamente, en el que no es seguro permanecer.

“Los peatones no tenemos ninguna garantía, dicen que Juárez se hizo para los automovilistas”, mencionó.

En un recorrido realizado por El Diario se observó que los transportes públicos que circulan de oriente a poniente y buscan regresar al oriente, giran en “U” e invaden gran parte de la banqueta para incorporarse a los carriles.

“Ya tengo yo aquí tres años y ya había visto varios accidentes, mataron a uno de una bicicleta, luego una moto y a otro que iba cruzando. Aquí la gente opina que pusieran un puente para poder cruzar a gusto”, dijo otro entrevistado.

Kevin habría caminado por un kilómetro de terracería antes de encontrarse con el crucero donde perdió la vida, luego de haber acudido al Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 270, para regularizarse en la materia inglés que había reprobado el semestre pasado, según lo informó el director Pedro González Acosta.

“Desde que inició el plantel hace nueve años, hemos estado solicitando a nuestras autoridades cuestiones como la pavimentación de la parte de enfrente de la institución, alumbrado y lógicamente allá (en el cruce del deceso) habíamos solicitado un puente o un semáforo”, dijo.

En la dirección del Cbtis 270, un moño negro resalta de un pizarrón con la foto del estudiante, un crespón y una caja transparente con dinero, colecta que los docentes realizan desde ayer para apoyar en gastos funerarios a la familia Arzola Reyes.





