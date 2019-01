'Ciudadanos Vigilantes' protestan vs cobro de estacionamiento en Las Misiones

Ciudad Juárez.- Alrededor de 100 personas integrantes de la agrupación "Ciudadanos Vigilantes" realizan una protesta contra el cobro del estacionamiento del centro comercial Misiones.





José Márquez Puentes, representante de los manifestantes informó que la comitiva permanecerá a la entrada del estacionamiento hasta las 6 de la tarde.





"Invitamos a las personas a que no vengan, no compren y no paguen el estacionamiento. Es un cobro injusto e ilegal", afirmó.





Adelantó que el próximo domingo se realizará una caravana de 200 vehículos que arrancarán a las 10 de la mañana desde el centro comercial Río Grande hasta Misiones como parte de las acciones de protesta por el cobro.





Márquez Puentes confirmó que la fracción edilicia del PAN en Cabildo presentará un punto de acuerdo para clausurar el centro comercial por la falta de estacionamiento gratuito en la próxima sesión ordinaria.





"Los reglamentos establecen que debe haber cierto número de cajones dependiendo de los metros cuadrados de construcción y el centro comercial no cumple con esa ordenanza", dijo.