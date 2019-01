Buscarán en segundas los artículos robados

Ciudad Juárez— En puestos de segundas y casas de empeño buscarán agentes ministeriales los artículos que habría sustraído el ladrón de la colonia Valle Verde, detenido el pasado domingo por vecinos de ese sector, a efecto de integrar con evidencias más carpetas de investigación, dijo Alejandro Ruvalcaba, vocero de la Fiscalía.

El presunto responsable de varios robos, Elpidio Contreras Blanco, fue puesto en libertad ayer por un juez porque el robo sin violencia no se considera un delito grave, de acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente.

Jorge Nava, fiscal Zona Norte, dijo que el juez le había impuesto al inculpado firmar como medida cautelar y no salir de la ciudad, así como no acercarse a la víctima de un primer caso judicializado donde el robo no fue cometido con violencia.

Agregó que se le formularán cargos en dos carpetas de investigación que se abrieron adicionalmente y se busca con ello que el señalado quede en prisión preventiva mientras lleva su proceso y es sentenciado.

El portavoz de la dependencia, Alejandro Ruvalcaba, indicó que los investigadores están en la búsqueda de las pertenencias sustraídas de domicilios cuyos afectados han interpuesto denuncias ante la Fiscalía.

En opiniones de ciber-nautas encontradas en redes sociales se afirma que Contreras tiene un puesto de segundas, donde habría de vender los artículos que según afectados robó de sus domicilios, además de autopartes que sustraía, principalmente acumuladores de vehículos. El dato en particular no fue confirmado por la Fiscalía.

Pero el portavoz dijo que también se buscan artículos en casas de empeño a donde pudo acudir el inculpado a dejar en prenda televisores y computadoras que aparecen como faltantes en las cuatro denuncias que se investigan y que se le habían acumulado hasta ayer.

Los vecinos de Valle Verde están inconformes con el manejo judicial del caso y ya esperaban ese veredicto, por lo que acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a interponer una denuncia contra la Fiscalía, informó Glenda Lara, una de las afectadas por Elpidio, quien sería liberado ayer a la medianoche del Cereso 3.





