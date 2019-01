Autoprotección en fraccionamientos

Ciudad Juárez— Vecinos de dos fraccionamientos que la semana pasada fueron escenarios de incidentes delictivos de impacto, tomaron acciones por su cuenta para el control de la seguridad interna, según testimonios.

Los residentes de Valle Verde –donde los vecinos capturaron a un ladrón- y Sierra Vista Sur –donde una familia fue masacrada-, programaron estrategias encaminadas a evitar robos, asaltos y homicidios en sus zonas residenciales.

Las acciones van desde la instalación de cámaras de seguridad, ‘patrullajes’, levantamiento de bardas y la instalación de casetas de seguridad, de acuerdo con testimonios de ambas zonas.

“Cuando llegas a tu casa y la hallas vacía o encuentras a tu familia descuartizada o amarrada y robada, o a tus criaturas abusadas, ya son cosas que no tienen nombre… es muy grave lo que estamos pasando”, dijo Antonio Arriaga, del Comité de Vecinos de Sierra Vista Sur, uno de los promotores de esta estrategia vecinal.

Hoy hace una semana fueron localizados en ese fraccionamiento los cuerpos de una familia asesinada, incluyendo dos niños.

El caso que extremeció a la sociedad, sucedió en el extremo suroriente de la ciudad.

En Valle Verde, a su vez, un ladrón de domicilios fue detenido por los mismos vecinos, quienes tras el incidente acordaron pagar cada semana una cantidad a una empresa de monitoreo para “no estar a merced de constantes robos”, como dice Alejandro Cisneros, residente del lugar.

El vecino afectado aseguró que tenían desde noviembre del año pasado sufriendo robos a casas, vehículos y autopartes, sin que la Policía Municipal detuviera a los responsables.

Esa fue la razón principal por la que se vieron en la necesidad de tomar acciones alternas para identificar y detener al ladrón, el pasado domingo 12 de enero.

Las cámaras de seguridad fueron contratadas a una empresa de seguridad privada, por alrededor de 200 vecinos de los 700 que radican el fraccionamiento.

En Sierra Vista Sur los residentes sufren a diario de asaltos y robos domiciliarios. Cuentan con vigilancia de la Policía “a partir de la desgracia que tuvimos la semana pasada en que asesinaron a la familia”, dijo Antonio Arriaga.

“No hay semana en que no nos roben una vivienda, no hay semana en que no estén vendiendo las drogas delante de los niños o usándola delante de las señoras; incluso tenemos una secundaria a un lado y no hay día en que no nos roben a uno de nuestros niños de la secundaria, que les quiten el celular, lo que llevan para su lonche o para su transporte”, añadió.

Dijo que ellos mismos reportan a la Policía (911) los incidentes pero no hay respuesta pese a que les dicen dónde están.

Indicó que por todo lo anterior tienen una semana implementando los acuerdos. Ahora los vecinos que salen de trabajar a la 01:00 horas ‘patrullan’ hasta las 5:00 de la mañana; luego, “otros vecinos con horarios flexibles patrullan por las mañanas y quienes salimos en la tarde los relevamos”.

Comentó que acordaron levantar la barda perimetral e instalar una caseta de seguridad.





Los casos

1.- (13 de enero) Cansados de sufrir al menos ocho robos en los últimos meses, vecinos del fraccionamiento Valle Verde detuvieron a un ladrón de viviendas a quien estuvieron apunto de linchar pero prefirieron entregarlo a las autoridades

2.- (16 de enero) Cinco integrantes de una familia fueron ejecutados cen dos casas del fraccionamiento Sierra Vista





