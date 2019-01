Aprehenden a presuntos housejackers

Ciudad Juárez— Una orden de aprehensión se ejecutó en contra de dos presuntos housejacker’s por el robo a tres casas ubicadas en el fraccionamiento Jardines de Roma.

Presuntamente en una sola noche, los ahora detenidos Avelino Lara Villalobos y Manuel Cruz Soto ingresaron a cada una de las viviendas y amagaron con armas de fuego a niños y adultos para robar dinero en efectivo y celulares; logrando apoderarse en total de 15 mil 200 pesos y cinco celulares.

Los sospechosos fueron detenidos la semana pasada por el robo a un transeúnte y luego los vecinos los identificaron como los asaltantes que tienen asolada esa zona habitacional.

Ayer ambos hombres fueron trasladados a la segunda sala de apelaciones de la “Ciudad Judicial” a disposición del juez de Control, Jorge Omar Derat Acosta, para que un agente del Ministerio Público (MP) les formulara cargos legales.

El fiscal señaló que el miércoles pasado aproximadamente a las 20:45 horas Lara y Cruz en compañía de otro sujeto aún no identificado, llegaron a una casa ubicada en la calle Garibaldi de la colonia Jardines de Roma en donde amagaron a Francisco Manrique Sánchez y a su esposa Clementina Ramírez González así como a cuatro hijos de la pareja.

Los afectados denunciaron haber escuchado que pateaban la puerta de su casa y de pronto vieron que tres hombres, quienes portaban armas de fuego, ingresaron y los amagaron para llevarse un celular Alcatel y diez mil pesos en efectivo

Quince minutos más tarde los habitantes de la casa contigua a la de las primeras víctimas, también fueron atracados. De ese inmueble, los responsables se llevaron una cadena de plata, un calentón, tres celulares y diversas identificaciones.

Media hora después, a las 21:30 horas, los residentes de otra casa en la calle Garibaldi también sufrieron un robo. El afectado, René Velázquez Dolores denunció que él se encontraba en la cochera de su casa cuando tres masculinos que portaban armas de fuego llegaron, comenzaron a golpearlo y le quitaron un celular de la marca Samsung y 200 pesos. Luego entraron a su vivienda, en donde sometieron a su esposa, Liliana Flores Tejeda y a tres menores de edad para apropiarse de cinco mil pesos, diversas identificaciones y un teléfono móvil.

“Llegaron tres personas que no había visto anteriormente. Venían corriendo, los aprecié desde lejos y venían hacía mí… uno que iba de sudadera gris con pantalón obscuro sacó una pistola tipo escuadra y me dijo “no corras. No te muevas porque si no te voy a matar”. Entonces me quedé parado y se acercaron los tres, me tiraron al suelo, me pidieron dinero, me quitaron mi celular. Entonces les conteste que no traía dinero y el de la sudadera gris me dio un cachazo en la frente. Les di el dinero que traía, como 200 pesos, me quitaron mi cadena de plata y me dieron otro golpes con el arma atrás de la nuca, de ahí comenzaron a darme patadas en las costillas”, declaró René Velázquez.

Ayer el representante social dijo que esos hechos constituyen el delito de robo calificado en términos de lo previsto en los artículos 208 fracción I; 211 apartado VI y 212 en la II fracción, todos del Código Penal.

Ante la formulación de cargos, los acusados decidieron asilarse en su derecho constitucional a guardar silencio y el juez programó la continuación de la audiencia inicial para el próximo viernes a las 10:00 horas además les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.

Ambos detenidos tienen hoy otra audiencia de vinculación o no a proceso en relación a otro robo, ocurrido el jueves pasado en las calles Barrancas de Sinforosa y Grutas Nombre de Dios del fraccionamiento Misiones de Creel.