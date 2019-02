‘Volarían’ la Fiscalía con explosivos

Ciudad Juárez— El grupo delictivo “Los Aztecas” y su brazo armando “La Línea” pretendían “volar” las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) Zona Norte con dinamita.

Además mantienen ‘halcones’ a lo largo del eje vial Juan Gabriel, desde la calle Sanders hasta Barranco Azul, para vigilar esa corporación y atentar contra los ministeriales.

Lo anterior se desprende de un testimonio recabado por el Ministerio Público en la carpeta de investigación seguida en contra del presunto narcotraficante René Gerardo Garza Santana, alias “El 300”.

Se reveló también que al menos siete hechos violentos de alto impacto ocurridos en Ciudad Juárez están vinculados entre sí y relacionados con la guerra que mantienen grupos criminales que operan en esta frontera.

El testigo de iniciales M.A.G., quien fue detenido en posesión de mariguana y desde que fue recluido en Estados Unidos se unió a la pandilla “Los Aztecas”, señaló: “Sé que Saavedra y ‘El 300’ tienen planeado poner dinamita o C4 en la Fiscalía, para que se caliente la plaza y echarle la culpa a ‘Los Aztecas’ para que se caliente y nos destierren”.





Narra testigo masacres ordenadas por ‘El 300’

También dijo saber que los asesinatos ocurridos el 7 de octubre de 2016 en el Bar Tres Mentiras ubicado en el bulevar Manuel Gómez Morín se cometió por órdenes de “El 300” debido a que las víctimas eran “contras”, es decir, integrantes del grupo denominado “Gente Nueva”.

En ese lugar murieron Héctor Daniel Carreón Zúñiga, Adrián Vargas Contreras y Alejandro Rentería Arreola, de acuerdo con datos oficiales.

“Desde el día en que quedé en libertad me he enterado de muchas cosas que están pasando en Juárez por la ruptura de ‘La Línea’ y ‘Los Carnales Aztecas’. Los mandos del otro bando, de ‘El 300’, se llaman ‘La Nueva Empresa’, los líderes de ese grupo son ‘El 300’ y su hermano Omar Alejandro Chávez Santana de apodo ‘El Nomo’ y otro con el alias ‘El Saavedra’ y también le dicen ‘El Menos’ y Méndez, alias ‘El Tio’ y una mujer que le dicen ‘La Guera’”, declaró.

M.A.G. también afirmó tener conocimiento de los asesinatos ocurridos en el bar Blue, de un crimen sucedido frente a un establecimiento –a cuya víctima mataron porque se negó a trabajar con “El 300”– y del atentado en un restaurante ubicado en la avenida Tecnológico, donde un niño resultó lesionado.

Así como del homicidio en una peluquería ubicada en la zona Centro en donde murieron cuatro personas.

Archivos periodísticos indican que el 23 de junio de 2018 cuatro hombres perdieron la vida al ser baleados en el interior de una peluquería ubicada en la calle Manuel Acuña entre Nicolás Bravo y Rafael Velarde de la zona Centro. Una de las víctimas fue identificada como Óscar Alfredo Venegas Barboza, de 24 años, y dos más sólo con los apodos de Rulo y Miller.

También se refirió a un multihomicidio ocurrido en una peluquería en la colonia Torres del PRI, en donde las víctimas eran dos personas que de acuerdo con el testigo eran parte de la pandilla “Los Aztecas”, pero debido a que al momento de los hechos había más personas también las mataron.

Datos periodísticos indican que la mañana del 23 de junio de 2018 un comando asesinó a seis hombres reunidos en una vivienda del cruce de las calles René Mascareñas y Primera, en la colonia Torres del PRI, al suroriente de la ciudad.

“Ese día había más gente y los mataron a todos. Fue la gente de ‘El 300’, les bajaron los pantalones porque se habían volteado a trabajar con nosotros. Yo me enteré de todo esto por ‘Los Carnales’ ahora que me volví a activar. El día que me detuvieron tenía un día de estar en la casa que iba a ser nuestra oficina (casa de seguridad)”, afirmó el testigo quien al momento en que presuntamente participó en varios de los asesinatos estaba bajo el mando de “El 300”, pero dejó de colaborar con él.

El testigo de identidad reservada también expuso en su declaración que en el Cereso 3 de Ciudad Juárez se encuentra recluida “la plana mayor” de “La Nueva Empresa” y los identificó como Jaime Tovar, alias “El Monstruo”; “El Ringoringo”, “El Cachetes” y “El Tío Yesi”.

“El encargado de matar a los policías es Jaime Tovar. Tiene más de 30 halcones desde Soriana Sanders hasta la calle Barranco Azul para estar pendiente de la Fiscalía, le reportan y él da la orden para matar a los policías, principalmente ‘ministros’, así les decimos a los ministeriales. También sé que en el Cereso están armados, adentro de los patios. Las armas las guardan enterradas en los talleres de carpintería”, reveló.

La declaración de este testigo es parte de la carpeta de investigación que se sigue en contra de René Garza Santana, “El 300”, por los crímenes sucedido en el bar “Tres Amores” o “Tres Mentiras”, hechos por los que Santana fue vinculado a proceso penal el pasado miércoles por el juez de Control Samuel Uriel Mendoza Rodríguez.

Esos hechos se clasificaron como homicidio calificado por tres víctimas y lesiones calificadas por una cuarta víctima de identidad protegida.

Oficialmente Garza Santana está identificado como generador de violencia en esta frontera y líder de un grupo criminal. Actualmente se encuentra recluido en el Cefereso 9 Norte y tras ser vinculado el miércoles pasado se le impusieron dos años de prisión preventiva.









