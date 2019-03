‘Sueño americano’ se convirtió en pesadilla

El sueño de René siempre fue trabajar en Estados Unidos para tener una mejor vida, pero apenas unas horas después de haber cruzado la frontera murió en un hospital de El Paso, aparentemente por influenza, y su “sueño americano” se convirtió en una pesadilla para toda su familia.

René Pablo López Gordillo tenía 40 años de edad y aunque era originario de Maltrata, Veracruz, llegó a Ciudad Juárez desde adolescente, y aquí tuvo a tres hijos, informó ayer su hermana Sandra Pérez Gordillo, quien aseguró no tener dinero para trasladar el cuerpo a esta frontera.

“Él no estaba enfermo que yo sepa no, nomás decía que se sentía casando, pero el sábado se despidió que ya se iba para el otro lado. La familia está muy mal, yo estoy destrozada. Él sólo quería ganar más dinero, quería cambiar su vida”, compartió.

Pablo trabajaba como plomero en Ciudad Juárez, pero buscaba una mejor vida para él y para sus hijos de seis, siete y nueve años de edad, por lo que hace 15 días cruzó por primera vez, pero fue deportado, por lo que este fin de semana volvió a intentar el llamado sueño americano.

De acuerdo con la información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), fue detenido durante el amanecer del pasado domingo 17 de marzo, cerca del Puente Internacional de las Américas.

Fue trasladado a las instalaciones de procesamiento de la Patrulla Fronteriza ubicadas junto al Puente Internacional Paso del Norte, donde después de ser evaluado medicamente fue diagnosticado con síntomas similares a la gripe, insuficiencia hepática e insuficiencia renal.

El migrante fue traslado al Centro Médico Las Palmas de El Paso, donde se le “brindó atención de emergencia, pero desafortunadamente la persona murió más tarde”, informó ayer CBP a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con su hermana, René llevaba consigo un número de teléfono de Maltrata, Veracruz, por lo que las autoridades estadounidenses se comunicaron con la presidencia municipal de aquella entidad, quienes localizaron a su familia y les informaron que estaba muy grave.

“Dejaron un teléfono, yo insistí muchas veces pero no conseguí hablar con nadie porque me hablaban en inglés, y nosotros no sabemos inglés. Hasta hoy –ayer– en mañana que me pude comunicar con una señorita”, pero ya estaba muerto.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) les informó que René había fallecido a las 12:45 horas del lunes, aparentemente por influenza, que su cuerpo tardaría entre 15 y 30 días en ser trasladado y que esto tendría un costo de 300 a 400 dólares (entre 5 mil 500 y 7 mil 400 pesos).

“Pero no tenemos dinero, somos de bajos recursos. Nos hicieron una entrevista para ver si el Consulado mexicano y el Americano hacían un trato y nos podía cobrar más barato, pero no tenemos dinero. Necesitamos apoyo, porque es mucho dinero lo que cobran”, aseguró la mujer.

Finalmente, el sueño de René es una pesadilla que están viviendo ahora su familia y sus hijos, lamentó su hermana. “Ellos están muy mal porque ya no supieron lo que pasó con él. La verdad nunca me imaginé lo que iba a pasar, yo pensé que él iba a triunfar, y tenía la esperanza, porque él quería ganar más, él quería que cambiara su vida”, destacó.

De acuerdo con la política de CBP, la Oficina de Responsabilidad Profesional de CBP ha iniciado una revisión. La Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y el Gobierno de México han sido notificados”, señaló el funcionario estadounidense. (Hérika Martínez Prado)