Ciudad Juárez- La agente de la Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) María Elena Sánchez Barrientos, no la pensó dos veces para salvarle la vida a una mujer de la tercera edad que quería lanzarse entre los autos.

“Si usted quiere volar, yo voy a volar con usted”, le dijo el pasado jueves, cuando ésta pretendía quitarse la vida arrojándose entre los autos que circulan a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora sobre el bulevar Juan Pablo II.

La agente que salvó de la muerte a la mujer que oscila entre los 60 y 65 años de edad, indicó a El Diario que la adulta mayor dijo sentirse “muy sola” y con necesidad de cariño.

“La noté espantada, muy espantada. La noté ida, como que ella realmente ya no quería estar en este mundo. Quería escapar, como ella me lo expresaba ‘quería volar”, relata la servidora pública.

Después siguieron conversando y en un momento de tranquilidad, Sánchez soltó una pregunta.

¿Entonces, a qué se refiere con volar? Me dijo que si volaba lo haría sola y le respondí que no, que si ella quería volar, yo iba a volar con ella, le repetí que de ese lugar nos íbamos volando las dos, y nos calmamos”, narró Sánchez Barrientos.





‘Siempre necesitamos que alguien nos escuche’

Tan sólo en enero de 2019, tres personas se quitaron la vida en la Zona Norte. En el mismo mes, pero de 2018, siete personas se suicidaron, en su mayoría por suspensión, refieren datos de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado.

La agente continuó: “La dirigimos hacia un parque que se encuentra ahí en el cruce, se sentó en una banquita, y ya no me soltó. Me dijo que ella ya no quería vivir, que se sentía muy sola y quería cariño. La abracé, y le dije que se tranquilizara, que ahí estaba para tranquilizarla. Se agarró de mi mano, después me cambié (de lado) porque me aplastó mi radio, y todo lo que le estaba diciendo se escuchaba. Toda la corporación escuchó lo que le estaba diciendo”.

Antes del suceso, la oficial Sánchez Barrientos fungió como agente de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de 2006 a 2011.

Posteriormente continuó en las filas de la justicia de 2011 a 2019 como agente de la DGTM, donde permanece.

Luego de la experiencia, la agente indicó que mantiene comunicación con la mujer que salvó: “Me dio su dirección. Me comentó que cuando quisiera visitarla podía ir. Le dije que cuando ella se sintiera sola me hablara, de lo que quisiera, no importa: de sus perros, de los nietos, de sus vecinos. Siempre necesitamos que alguien nos escuche”.

“No tengan miedo en pedir ayuda. Todas y todos podemos ayudar”, precisó la oficial. (Alejandro Vargas / El Diario)





