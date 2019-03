‘Se pierden’ beneficiarias del programa de estancias

Casi la mitad de las madres registradas en el programa de estancias infantiles en la ciudad no fue localizada en el censo de validación que realiza el equipo del Gobierno federal al padrón de beneficiarios.

La coordinadora regional de los programas de desarrollo federales en Juárez, Elizabeth Guzmán Argueta, informó que el 40 por ciento de los mil 719 beneficiarios del programa no fueron encontrados en los domicilios registrados durante un primer barrido del censo.

“Nos hemos topado muchos casos donde el beneficiario no vive en el domicilio que registró o casos en los que la persona ya no vive en la ciudad y no hizo el reporte del cambio de domicilio en el padrón”, dijo la funcionaria.

Esto provocó que durante el fin de semana se diera un segundo recorrido para encontrar a madres que, debido a su horario de trabajo, no pudieron ser localizadas para entregar un reporte completo el lunes próximo.

“Que no las hayamos encontrado no significa que sea una irregularidad registrada, puede ser que por su horario de trabajo no se encontraba en el domicilio”, consideró Guzmán Argueta.

La funcionaria señaló que las madres de familia debieron realizar su cambio de domicilio o teléfono en la extinta Secretaría de Desarrollo Social, pero no existen registros de este tipo de cambios durante el año pasado.





En lugar de guarderías, ahora tendrán apoyo en efectivo

El Gobierno federal inició esta semana un censo para identificar y registrar a los padres beneficiarios de los centros de cuidado para comenzar antes que termine el mes con la entrega mil 600 pesos bimensuales que se entregarán de manera directa a los padres de familia.

“El fin es poder comenzar con la entrega de los apoyos antes de que termine marzo, la idea es entregar el recurso de manera retroactiva a cada usuario del programa”, detalló la funcionaria.

En cuanto al nuevo apoyo para las madres anunciado por el Gobierno federal, se basa en la edad de los niños. Los menores con edades de entre un año hasta cuatro años recibirán mil 600 pesos bimestrales y los que tienen entre un año y hasta un día antes de cumplir seis años de edad y que cuenten con una discapacidad recibirán tres mil 600 pesos en el mismo período.