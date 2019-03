‘Salvados’ por la ayuda social

Descansando en una banca después de haber acudido a censarse para continuar como beneficiaria del programa federal ‘68 y Más’, María Castor Palacio, de 74 años de edad, explicó que sin este apoyo difícilmente podría salir adelante.

María no tiene vivienda propia y reside con uno de sus hijos en la colonia Senderos de San Isidro, tuvo 10 hijos, pero todos tienen familia y aunque la apoyan con un poco de dinero, no es suficiente, comentó.

“Que dijera yo tengo una pensión, pero no, mi esposo y yo nos separamos hace muchos años porque era muy borracho y me golpeaba, tengo un hijo mayor y me dijo: ‘apártate de mi papá porque si has de vivir más años te va a estar acabando’, mis hijos me ayudan con poquito”.

María es una de las personas que el pasado jueves acudió a censarse a las oficinas de Prospera que se encuentran en el centro comercial El Paseo, ubicado en la avenida Adolfo López Mateos y bulevar Óscar Flores.

Desde hace dos años recibe cada dos meses la cantidad de mil 150 pesos, aunque en esta última ocasión le depositaron 2 mil 500 pesos, aún no sabe si esa será una cantidad fija. Ese dinero lo usa para sus gastos personales, por ejemplo, ir al médico cuando no puede acudir al Seguro Social, ya que padece diabetes e hipertensión, además de la compra ropa o zapatos.

“El dinerito que me dan yo lo guardo a veces que no aguanto tengo que ir con el doctor”, externó.

Entre las personas que acudieron a censarse el jueves para los programas de la Secretaría de Bienestar, también se encontraba Gregoria Flores Quiñones, de 63 años de edad. La mujer recibe el apoyo de Prospera por una cantidad de 950 pesos cada dos meses y en esta ocasión se registró para el programa de Discapacidad.

“Mis piernas ya no me funcionan, de repente camino bien y de repente no, traigo un bastón para recargarme, me duelen mis piernas”, mencionó.

Gregoria comentó que con el apoyo que recibe compra un poco de mandado y solventa sus gastos personales. Flores vive junto con su hija a quien le falta una pierna y otra de sus hijas que vive cerca está al pendiente de ella.

Explicó que no puede registrar a su hija en el programa para personas discapacitadas ya que no cuenta con el acta de nacimiento.

“Antes de recibir este apoyo, yo juntaba botes y fierro viejo, y me iba a las casas a lavar, pero ahora ya no puedo”, mencionó.





Buscan becas para preparatoria

Fernando Orozco, de 16 años de edad, es estudiante del cuarto semestre de preparatoria en el Centro de Bachillerato Tecnológico de Ciudad Juárez. Cada mes paga una colegiatura de 560 pesos, y como parte del programa de Becas para Preparatoria recibe un apoyo aproximado de 2 mil pesos cada dos meses.

“Me ayuda bastante porque con eso pago la colegiatura y mis materiales escolares, sí me ayuda bastante”, mencionó.

Su madre Patricia Pérez dijo que sólo ella está a cargo de sus hijos, aunque dos de ellos ya son grandes y ya se casaron, ella sostiene a Fernando y a su otra hija que estudia en secundaria, por lo que recibir un apoyo es muy importante.

“Me ayuda a pagar su escuela y a comprarle su uniforme, sin este apoyo batallaría bastante”, comentó.

Por su parte, Gloria Magaly Hernández Peña, de 17 años de edad, aseguró que es beneficiaria del programa Prospera desde que estaba en la primaria, del cual recibe mil 400 pesos cada dos meses. La estudiante de preparatoria vive con sus padres, procedentes del estado de Veracruz y trabajadores de la industria maquiladora.

Su madre Donaciana Peña comentó que aparte de Gloria tiene otros dos hijos, uno de ellos ya terminó su carrera universitaria, otra cursa la universidad. “Yo le doy gracias a Dios que este programa me ha ayudado mucho con la escuela de mis hijos, ya uno terminó su carrera, la otra va en quinto semestre de su carrera y ella (Gloria)”, finalizó.