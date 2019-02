‘Pegará’ recorte a niños

El cierre federal del programa Comedores Comunitarios ‘pegará’ en el hambre de miles de juarenses, principalmente niños, adultos mayores y personas con discapacidad que acudían todos los días a los 55 espacios habilitados en esta ciudad, aseguraron sus coordinadores.

“La gente nos pregunta que si ya no van a tener dónde comer… Sí les va a ‘pegar’, porque hay niños que no comen nada en todo el día hasta que llega su mamá de trabajar en la tarde; hay niños que van a la escuela con hambre, sin desayunar. Eso es lo que me enoja, –que se deje de apoyar- es una incongruencia”, dijo María Juana Reyes, quien durante tres años y medio operó el Comedor Comunitario Kilómetro 33.

Tras la cancelación del apoyo federal, sólo pudo continuar la primera semana de enero con la alimentación a las 70 a 75 personas que acudían diariamente a desayunar y comer, a cambio de 5 pesos por cada plato.

El programa de Comedores Comunitarios fue parte de la llamada Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH) del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, a través de la entonces llamada Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El proyecto original dado a conocer en 2013 contemplaba 100 comedores para Juárez, a principios de 2014 se anunció que serían 73 y en mayo de ese mismo año fueron abiertos 76 en todo el Estado, 63 de ellos en esta frontera.

La inversión en 2014 en esta frontera fue de 19 millones 579 mil 479 pesos y se contabilizaban 4 mil 301 personas; en 2015 la cifra disminuyó a 49 comedores; en 2016 a 46; en 2017 ya había 47 con 4 mil 025 usuarios, y 2018 cerró con 55 espacios.

El costo real por platillo era de 15.65 pesos, pero a los comensales únicamente se les cobraba una cuota de recuperación de 5 pesos por alimento para gastos como el gas, artículos de limpieza y alimentos perecederos.

Los comedores de Sedesol operaban a través de un comité que constaba de un presidente, un tesorero, un secretario, un vocal de alimentación, un guardia y un ayudante, pero la mayoría requerían voluntarios para dar servicio a los usuarios que acudían todos los días a desayunar a partir de las 8 de la mañana y a comer desde las 12 del mediodía.

Cada mes, el Gobierno federal dotaba a los comedores de una despensa que consistía de alimentos como Maseca, agua embotellada, frijoles, arroz, azúcar, café, leche, avena, atún, sopa, pollo, chicharrón, machaca, pollo en adobo, carne de res, deshebrada de cerdo y huevo en polvo, mientras que sus comités se encargaban de comprar otros productos como verduras y pagar servicios como luz, agua y gas.

“Para mí nunca fue redituable, yo lo hacía por ayudar a la comunidad, aquí hay muchos niños que no tienen mamá ni papá y viven con sus abuelos; tenía una familia de cinco miembros con problemas de salud y ellos estaban becados, todos los días venían por cinco desayunos y cinco comidas”, dijo Reyes, quien en 2016 llegó a recibir hasta 400 personas diarias.

Según la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en 14 mil 377 viviendas de Ciudad Juárez algún menor comió una sola vez o dejó de comer en todo el día en los últimos tres meses previos a la información.

En el caso de los adultos la cifra se multiplicó, ya que fueron 35 mil 132 las familias que confesaron haberse quedado sin comida.

Esto es palpable en las colonias de la ciudad, por lo que el Comedor Comunitario Chaveña también cerró sus puertas a las cerca de 200 personas que asistían diariamente, pero al ver la necesidad y ante la insistencia de los propios usuarios, volverá a abrir el próximo lunes 11 de febrero para intentar funcionar de manera independiente.

De Sedesol “nos hicieron una junta y nos dijeron que el apoyo se terminó, que iban a ver qué se resuelve y que por lo pronto buscáramos ayuda del DIF municipal y de la Fechac –Fundación del Empresariado Chihuahuense-, pero de Fechac no ha habido nada”, comentó su coordinadora, Guadalupe Ramírez.

Dijo que gracias a un donativo, podrán comprar 55 despensas a DIF, donde les venden una dotación de tres paquetes de Maseca, dos latas de atún, un paquete de pollo, cuatro sopas, latas de verduras, lentejas, una botella de medio litro de aceite y dos bolsas de leche en polvo por 25 pesos.

“Quiero ver cómo me va, ver si puedo –mantener el comedor-, si no, pues no, porque ahora ya voy a tener que comprar chile, tomate, y otros alimentos que ya no nos van a dar, además de pagar la luz y el agua”, dijo Ramírez, quien atiende principalmente a adultos mayores que viven solos, niños, personas con discapacidad y usuarios de la clínica 47 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también conocido como “el Seguro Viejo”.

Al Comedor Raramurí de la colonia Tarahumara la Secretaría de Bienestar ni siquiera le informó sobre la culminación del programa, por lo que su gobernadora, Rosalinda Guadalajara, se dijo sorprendida al enterarse.

“No sé qué vamos a hacer –sin el apoyo-, nunca he pensado eso, el día que ellos dijeron que iba a ser permanente, ya casi no hubo donativos de la gente”, comentó sobre el lugar que en invierno da desayuno a cerca de 30 menores y 10 adultos mayores, y durante los meses de calor apoya a más de 100 personas.

Naomi y Elisa, de siete y cuatro años, son dos de las niñas que acuden todos los días al comedor tarahumara a partir de las 7 de la mañana, ya que su mamá trabaja en la maquiladora durante la noche y llega cuando ellas entran a la escuela.

“A las 7 de la mañana empiezan a llegar los niños, pero desde las 4 hay movimiento para preparar la comida… cada mes nos traen ayuda, pero ahora nos han dicho nada; no nos traen grandes cantidades, pero sí para salir del apuro”, dijo la gobernadora de la Tarahumara.

De acuerdo con las coordinadoras de los comedores son varios los espacios que cerrarán sus puertas definitivamente, mientras que otros continúan en busca de apoyos municipales y de la comunidad binacional tras la petición de los usuarios.