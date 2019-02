‘Pega’ frío a migrantes

Ciudad Juárez- Al menos al 80 por ciento de los más de 530 migrantes que hasta ayer eran albergados en el gimnasio del Colegio de Bachilleres se les detectaron enfermedades respiratorias, debido al frío en la ciudad, informó el doctor Óscar Rafael Contreras López, supervisor epidemiólogo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Zona Norte.

“Para ingresar al albergue es obligado que primero pasan con el médico para descartar infecto-contagiosidad, y si es necesario separarlos del resto de los migrantes”, comentó el médico.

La atención de los migrantes en el gimnasio, en el turno matutino está actualmente a cargo de cuatro médicos, cinco enfermeras, dos paramédicos, dos ambulancias, dos consultorios móviles y uno fijo, mientras que un médico y dos enfermeras están en las tardes de guardia.

Hasta ayer, únicamente había sido necesario aislar a dos personas con bronquitis, en un área más cálida del gimnasio.

“Entre el 80 y 90 por ciento de las consultas son por enfermedades respiratorias. No están acostumbrados al frío y se les están dando indicaciones como ‘no andes con huaraches’, ‘protégete’; porque es gente que viene de lugares muy calientes como Cuba, Honduras y El Salvador donde no existe el frío que tenemos aquí, aparte de que vienen con un desgaste muy pronunciado y algunos de ellos no bien comidos”, explicó.

Contreras López aseguró que el personal médico está evaluando la preparación de alimentos, y se han tenido diarreas, debidas a comidas a las que no están acostumbrados. También se han presentado casos de gastritis, piojos en niños y un migrante tuvo problemas con una muela, por lo que fue trasladado ayer con un odontólogo y a partir de hoy se dará apoyo dental a los migrantes en el mismo gimnasio.

Personal de la Secretaría de Salud del Estado también apoya con la aplicación de vacunas. Y aunque algunos de los migrantes ya fueron vacunados en otros albergues del país, ayer se aplicaron 262 vacunas, 176 de ellas contra la influenza y el resto contra enfermedades como tétanos, sarampión, rubéola y hepatitis, informó Contreras López.





Alistan censo de viajeros

Por otra parte, a través de un censo, los tres niveles de gobierno buscarán dar seguimiento a la situación migratoria, médica y psicosocial de los más de mil 500 migrantes que hasta ayer esperaban en Ciudad Juárez su ingreso a Estados Unidos para la petición de asilo político, así como para los que comiencen a regresar del vecino país para esperar su trámite en esta frontera.

“Será un censo que pueda tener datos integrales de la persona y estamos viendo con la Federación la posibilidad de que se registren con algún documento de estancia regular aquí en México, como una tarjeta de razones humanitarias; para que el tiempo de espera para cruzar a Estados Unidos sea de forma regular, y si retornan ya tenemos un registro y su seguridad social sobre todo, aquí en México”, comentó Dirvin Luis García, jefe del programa de Atención a Migrantes del Consejo Estatal de Población (Coespo).

Hasta ayer se calculaba que había en la ciudad más de mil 500 migrantes en espera de cruzar a Estados Unidos, aproximadamente 600 de ellos en la Casa del Migrante, más de 530 en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, 300 cubanos en hoteles de la ciudad y 90 en la iglesia metodista El Buen Pastor.

El arribo de migrantes de países como Angola, Camerún, Congo, Cuba, Guatemala, Honduras, Venezuela, Nicaragua y El Salvador continúa en la ciudad, pero también de mexicanos provenientes del sur del país, por lo que la cantidad de personas en espera de asilo político en Estados Unidos se sigue acumulando.

En el gimnasio del Colegio de Bachilleres, hasta la noche del lunes eran albergados 474 migrantes, y la tarde de ayer ya sumaban más de 530 personas, mientras que en la Casa del Migrante la cifra del lunes en la tarde era de 565 personas, pero ese mismo día recibieron a 15 familias más con mujeres embarazadas y niños.

Rogelio Pinal Castellanos, director de Derechos Humanos, informó ayer a través de un comunicado de prensa que los tres niveles de gobierno sostuvieron una reunión con autoridades migratorias de Estados Unidos, quienes les advirtieron que “dentro de dos semanas toda persona no mexicana que quiera solicitar asilo en el vecino país, deberá esperar en México mientras se resuelve su caso”.

El fiscal en la Zona Norte, Jorge Nava López, recorrió ayer también el gimnasio de Bachilleres, y aseguró que se están trabajando en la prevención de seguridad.