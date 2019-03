‘PAN de Juárez deberá trabajar en austeridad’

Ciudad Juárez— Luego de que el presidente del comité local del Partido Acción Nacional (PAN), Joob Quintin Flores Silva, acusara a la dirigencia estatal de no otorgarle un incremento al presupuesto del Comité Municipal en Juárez, la presidenta estatal del organismo político, Rocío Reza Gallegos, respondió que hay que trabajar con austeridad lo que resta del año.

“Para Juárez nos ocupa un tema de mayor profundidad, no solamente el financiero. El dialogo está abierto, pero trabajaremos con medidas de austeridad”, dijo la dirigente.

Al referirse al señalamiento de Flores Silva, la dirigente contestó que “me extraña ese tipo de declaraciones puesto que existe un dialogo abierto con el presidente del comité municipal”, agregó.

El comité blanquiazul en Juárez tiene un presupuesto para este año de dos millones 200 mil pesos para los gastos que, de acuerdo con Flores Silva, son insuficientes.

“Eso no nos alcanza para nada. No podemos darle mantenimiento al edificio, ni pagar un sueldo digno a nuestros trabajadores, mucho menos acciones de propaganda partidista. Hemos pedido un incremento en nuestro presupuesto, pero la dirigencia estatal no ha contestado”, señaló.

El Comité Municipal del PAN solicitó a la dirigencia estatal el incremento de su presupuesto a tres millones 800 mil pesos anuales y durante la pasada sesión de Comité con un voto mayoritario se definió un plazo de 15 días para que la presidencia estatal del partido contestara a la petición que venció el sábado pasado.

“Tuvimos una reunión la semana pasada, existe una fórmula que se deriva y fija los presupuestos para los comités municipales , ese presupuesto no lo fijo yo, aquí lo que tenemos que hacer es ajustarnos y saber que se tienen que limitar a un presupuesto bajo una política austera”, insistió Reza Gallegos.

“El presidente del Comité municipal en Juárez sabe que estamos en una revisión y análisis de todo lo que ha planteado el comité estatal dentro del Plan Juárez y para desarrollarlo tendremos que analizar cuestiones de austeridad”, respondió Reza Gallegos.

“Lo que no estoy de acuerdo es que se incremente la nómina y que realmente haya medidas de austeridad, hay que trabajar en relación a la unidad”, agregó.





[email protected]