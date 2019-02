SEGUNDA PARTE

Ciudad Juárez— Bastó una publicación en Facebook pidiendo ayuda para localizar a su mamá, para que Jesús cayera en la cuenta de que la Fiscalía General de Chihuahua había abandonado el caso desde hacía años.

A pesar de la falta de apoyo, claudicar en la búsqueda de Verónica Montes Domínguez, su mamá, no estaba en sus planes. Desaparecida desde hace 14 años, Verónica, quien padece de esquizofrenia, había sido buscada por su familia por años sin obtener respuesta de las autoridades, pero no fue hasta que su hijo publicó su caso en la red social a inicios del 2018 que las cosas cambiaron.

“Estaba mentalmente preparado para no encontrarla con vida, para que no me reconociera, pero no para rendirme. Siempre confié en que tenía que seguir, que Dios estaba conmigo”, indicó Jesús.

Más allá de los folletos con la fotografía de Verónica Montes Domínguez, la dependencia había archivado el caso, uno de miles que está obligada a investigar por la aplicación del Protocolo Alba.

Durante casi un año, Jesús solamente tuvo noticias de la FGE una vez, cuando las autoridades le solicitaron la información recabada a través de sus indagatorias.

Fue en octubre del año pasado cuando desde el C4 (Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo), la FGE llamó a Jesús. En las instalaciones lo esperaba personal municipal y estatal.

“Estuve una semana dándoles información, lo que yo había encontrado, que a mi mamá la habían visto en Juárez, que había ido a buscarla. Cuando fui con ellos me di cuenta de que nadie estaba buscando a mi mamá”, relató.

Las autoridades prometieron reabrir la investigación, lo que en los hechos significaría aplicar el Protocolo Alba, instrumento que fue modificado en 2012 para coordinar “esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno comprometidos en la promoción y ejecución de actividades conducentes para la localización de mujeres con reporte de extravío”, según describe la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.





Autoridades locales entorpecieron la investigación

Cuando Jesús y Diana, su novia, recibieron evidencia de que Verónica se encontraba en la zona metropolitana entre la capital del país y el Estado de México, se comunicaron con las autoridades de Chihuahua para informar que viajarían al encuentro de la mujer desaparecida 14 años atrás.

Las autoridades que por más de una década no aportaron un solo elemento que ayudara a conocer el paradero de Verónica Montes Domínguez fueron las mismas que entorpecieron el intento de Jesús por encontrar a su mamá.

Hablaron también con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. La respuesta fue la misma: había un protocolo iniciado para la búsqueda de Verónica Montes Domínguez y como tal, el instrumento debía seguirse, por lo que era mejor esperar a que las autoridades determinaran cuándo y dónde buscarla.

“‘Se está aplicando el protocolo’, era lo que repetían. A mi desesperación por encontrar a mi mamá no le basta un protocolo”, relató en entrevista con El Diario.

Con boletos de avión en mano y 10 mil pesos ahorrados por un año, el 8 de febrero pasado Diana, Jesús y una de sus tías maternas viajaron a la Ciudad de México, específicamente a Iztapalapa, donde Verónica había sido vista dos días antes.

“Llegamos y nos dijo un comandante que en realidad no tenía ni la pesquisa de Chihuahua, que no la habían mandado. En Chihuahua nos decía la Fiscalía que sí la enviaron, que preguntáramos, llamadas y llamadas para al final darnos cuenta de que el comandante de la Ciudad de México no había abierto el correo donde por la mañana le mandaban información del caso de mi mamá”, dijo.

La ruta crítica de aplicación del Protocolo Alba marca tres fases, primero se levanta el reporte de desaparición, luego se comparten los datos y de inmediato se envía por correo electrónico la pesquisa elaborada a instituciones policiales, municipales, estatales y federales.

En la segunda etapa se convoca a los enlaces operativos de todas las instancias involucradas a implementar acciones para localizar a la mujer desaparecida.

“Los integrantes del Grupo Técnico enviarán cada 24 horas informes sobre las actividades realizadas mientas continúe activado el Operativo Alba. De no ser localizada la mujer desaparecida, la Fase Dos continuará operando hasta la localización de la mujer e inicia la FASE TRES del protocolo”, señala la FGE Chihuahua.

La falta de información entre las fiscalías hace suponer a Jesús que en realidad el protocolo nunca se aplicó en forma.

“Me pasó a mí, imagínate a cuántas personas más les pasa que no hay nadie, absolutamente nadie que esté buscando a sus familiares, es muy triste pensar que uno tiene que hacerse responsable, no darse por vencido sin importar lo que suceda”, relató.





‘Debería darles vergüenza hacerme perder el tiempo en esto’

Luego del papeleo Jesús y sus acompañantes fueron atendidos por un policía y un comandante de la CDMX quien los regañó por “hacerle perder su tiempo”.

“Yo no estoy para andar haciendo eso”, “debería darles vergüenza hacerme perder el tiempo en esto”, “ni se les ocurra regresar o traer más gente para buscar a tu mamá”, fueron algunas de las frases que escucharon de la boca del comandante durante el primer día de búsqueda. Jesús prefiere no revelar el nombre del uniformado.

“Encontramos a mi mamá, con eso es suficiente, yo solo pido porque ese comandante se toque el corazón”, señaló.

En cambio ni él ni Diana dudan en repetir los nombres de los policías de la CDMX y Edomex que sí les brindaron apoyo. El Comandante José Juan Martínez Ramírez, la oficial Guadalupe Berzunza, el oficial Alberto Trejo González y la oficial Lulú fueron clave para que al final encontraran a Verónica.

“Aunque no les correspondía, la Policía municipal de Valle de Chalco de la Célula de búsqueda de personas desaparecidas apoyaron de manera personal por orden del fiscal del Estado de México”, dijo Diana.

También agradecen a Tania Ordoñez, Mari Orozco, Lidia y su mamá y al taxista Ismael García Trujillo, el que durante dos días los llevó de un lado a otro en la búsqueda de Verónica.

La ausencia institucional no terminó ahí, una vez llegado a Chihuahua, con Verónica en casa, Jesús acudió a la FGE para solicitar apoyo psicológico y revisiones médicas a su mamá.

“No puedo darla de alta en mi servicio médico porque necesito su IFE, que no tiene y tarda un mes. Por eso fui a que me dijeran dónde podían valorarla, para saber si necesita ser atendida, en qué condiciones está mi mamá después de 14 años de vivir en la calle, la respuesta que me dieron fue que ellos no hacían eso. En México me aseguraron que la Fiscalía de aquí (Chihuahua) tenía que canalizarme al área correspondiente”, dijo.

El Protocolo Alba mandata la promoción para que se brinde atención médica y psicológica a la víctima y a la familia.

El Diario buscó una versión de la FGE sobre el caso pero al cierre de la edición no hubo respuesta.

“Hace dos días me marcaron de la Fiscalía, quieren que vaya a dar de baja el caso de mi mamá para que aparezca como localizada y quiten la pesquisa”, dijo Jesús.

Mientras en la FGE le insisten para que se cierre el caso, Jesús, Diana y el resto de su familia se concentran en platicar con Verónica, atenderla con médicos privados y agradecer a Dios por la ayuda de las miles de personas que compartieron cada publicación en Facebook.

“Nos dejó abrazarla, besarla, apapacharla y recordar lo grande que es Dios; yo no puedo describir lo que desde ese día significa Dios para mí, Vero, sin conocernos, tocó y movió las fibras más sensibles de MILES de personas que se creían perdidas, quizá un poco muertas en vida como yo”, publicó Diana una vez terminado el episodio.





Lo que nunca hicieron, el Protocolo Alba

Fase 1

• Levantar reporte de desaparición. Toma de datos, fotografías y muestras biológicas.

• Ministerio Público reporta a las corporaciones policiacas municipal, estatal y federal.

Fase 2

• Convocar a los enlaces operativos de todas las instancias involucradas a implementar acciones para localizar a la mujer desaparecida.

• Cada enlace envía informes cada 24 horas de actividades realizadas.

Fase 3

• Ministerio Público investiga la presunción de un delito, recaba y analiza toda la información fase1 y 2.

• La Policía de Investigación establece y agota posibles líneas de investigación.

• Ministerio Público solicita la atención integral para familiares de las distintas instituciones involucradas en el protocolo.

• Ministerio Público envía oficio para la intervención de autoridades internacionales.





