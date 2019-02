‘Municipio construye y la JMAS destruye’

Ciudad Juárez- Por la falta de coordinación entre autoridades para la realización de obras públicas en la ciudad, miembros del grupo Poder Ciudadano se manifestaron ayer con pancartas en la avenida Ejército Nacional.

“El Municipio construye y la Junta Municipal de Agua y Saneamiento destruye, y está destruyendo 10 millones de pesos en impuestos que son de los juarenses”, explicó Francisco Aguirre, representante de la organización.

Añadió que no es la primera vez que la JMAS destruye obras recién entregadas y ejemplificó que el año pasado, recién pavimentada la avenida López Mateos, fue abierta por trabajos de la dependencia.

Aguirre aseguró que el grupo intentó un acercamiento con el presidente de la Junta, aunque no hubo una respuesta, y que hay diversas exigencias que pretenden externar, principalmente la reposición de los 10 millones de pesos en obras para la ciudad.

El Diario intentó localizar a Jorge Domínguez, presidente de la descentralizada, pero hasta el cierre de edición no se dio respuesta a la solicitud de entrevista.

El representante del grupo agregó que la ciudad tiene varias obras inconclusas por estos trabajos, como el colector Zempoala, por lo que consideró que los juarenses deben coordinarse para detener este tipo de obras o pedir la destitución del personal.

“Realmente no sabemos ni cómo se licitó la obra ni cómo lo van a hacer y por qué tanto tiempo, parece que trabajan tipo de rancho, ¿por qué no lo hacen a trabajar a día y noche? No tiene porqué, una obra tan simple, se tarde dos meses con tantas afectaciones a tanta ciudadanía y a tantos negocios”, dijo.

La obra tiene un costo de 14 millones 402 mil 606 pesos, que se destinaron del Fondo Metropolitano, informó la JMAS. Además la dependencia dijo que continuará con los trabajos de reposición hasta el cruce con la avenida Paseo de la Victoria, y después al corredor Manuel Gómez Morín. (Abril Salgado)





