‘Juárez debe pausar registro de indocumentados’

Con más de 3 mil 400 migrantes que mantienen saturados al menos ocho albergues y los hoteles de bajo costo, Ciudad Juárez debe medir su capacidad de ayuda digna y pausar por uno o dos meses el registro de migrantes, antes de que el problema se salga de control, alertó el especialista en migración de El Colegio de la Frontera Norte (El Colef), Jesús Peña.

“Somos una ciudad santuario, pero tenemos una capacidad y si llega más gente, con la nueva caravana –de mil 500 personas que salió el sábado de Chiapas–­, vamos a colapsar”, y si el tiempo de espera ya supera un mes y medio, se va a ampliar a meses, dijo el investigador.

Es tiempo de que el Gobierno federal, agregó, tome su responsabilidad y envíe el mensaje de la saturación que vive la ciudad, de decir “hasta aquí llegamos nosotros, si queremos más migrantes el Gobierno federal tiene que mandar más que latas de atún, ya tienen que estar aquí representantes de INM, presencia de Segob”.

Juárez y El Paso deben trabajar en conjunto, “se debe aprovecharse el cambio de registro de la Casa del Migrante al Consejo Estatal de Población (Coespo) para pararlo, por el propio bienestar de los migrantes. No es decirles que no los queremos aquí, es que sepan que no se darán más números para desahogar los espacios y que durante esos dos meses o esperen en otras ciudades a trabajar o elijan otras fronteras”.

Peña destacó que no se trata de enviar el problema a otras fronteras, pero sí de que los migrantes sepan que si llegan más a Juárez no se les podrá dar un trato digno y que los hoteles de bajo costo ya están saturados.

“No es echarnos la pelotita entre fronteras, pero tenemos que plantear nuevas estrategias y medir nuestras capacidades”, sugirió.

Para el especialista en migración, el desalojo de los migrantes del gimnasio del Colegio de Bachilleres y la saturación de iglesias y la Casa del Migrante es un reflejo de que Juárez ha alcanzado la capacidad de atención organizada y digna de personas migrantes, porque estos espacios necesitan regaderas, cocinas y apoyo para atenderlos.

Dijo que “es mejor decir no, necesitamos que Juárez se despeje un poco, como lo está haciendo ahorita El Paso, que hay días que no pasa a nadie de la lista, porque ya no cabe la gente. Debería de haber una declaración conjunta de El Paso y Juárez, diciendo que así está la capacidad y ya no se pueden recibir más personas en condiciones dignas, estamos al límite”.

Pero para que ese mensaje llegue hasta Chiapas, añadió el especialista, tiene que entrar el Gobierno federal, informar a los migrantes que por uno o dos meses, según se establezca, la ciudad no dará más números, informar incluso en los aeropuertos de donde están partiendo los migrantes.

Peña también señaló que el abrir una nave industrial sería un error, porque podría repetirse la historia de Tijuana y Piedras Negras, donde incluso hubo problemas de inseguridad.

Una mejor solución a la contingencia migratoria sería que Gobierno del Estado destinara los 9 millones de pesos que se tenían contemplados para la Casa del Migrante, y a los cuales su director ya renunció, para acondicionar las iglesias que están albergando grupos de migrantes. (Hérika Martínez Prado)