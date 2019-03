‘Falta seguimiento en la CEDH’

Ciudad Juárez— Es la primera vez que el Congreso del Estado puede olvidarse de los colores partidistas para nombrar a un visitador con capacidad y experiencia como presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, dijo Carlos Gutiérrez Casas, aspirante a ese cargo.

Asegurando que el organismo tiene muchas herramientas que actualmente no se usan y por eso ha sido ineficiente para resolver una gran cantidad de denuncias recibidas, el visitador general de la CEDH aseguró que tiene la preparación para llegar a la presidencia.

“La idea es hacer un mejor acompañamiento no sólo en los procesos de denuncia, sino ante las autoridades. Todavía hay un mayor problema, que no se llega a dar seguimiento para que haya cumplimiento total a las recomendaciones”, afirmó.

El derechohumanista juarense dijo que ya solicitó licencia para separarse de su cargo y anunció que el próximo viernes presentará su carta de aspiración ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso, que es la que decidirá al próximo presidente de la CEDH.

“La comisión se ha reducido actualmente a una cuestión burocrática de llevar a cabo expedientes. La idea de los organismos de derechos humanos es poder hacer acompañamiento a las personas no solamente en los procesos de los expedientes, sino también acompañamiento ante las autoridades para que sus problemas sean resueltos mucho más rápido”, apuntó.

Consideró que actualmente en los casos de tortura o de violaciones graves no se da puntualmente la cicatrización de la víctima, “entonces es otra de las propuestas que yo hago, porque tenemos herramientas para hacerlo”.

“Desde la reforma a los organismos de derechos humanos en 2011 hasta ahora, no se ha mandado llamar a ningún servidor público para que comparezca ante el congreso y ver por qué no cumple con las recomendaciones, es una herramienta que tenemos nosotros y de llegar a la presidencia sí voy a hacer uso de esa herramienta”, aseguró.

Descartó que la elección del titular de este órgano vaya a estar influenciada por colores políticos, “yo he escuchado al gobernador hablar de pesos y contrapesos, pues qué gran oportunidad para ellos. Porque anteriormente hemos visto que no es así, no se ha dado de tal manera. Creemos que en el congreso no hay mayoría de ningún partido y se puede dar ese consenso, derivado de que diputados revisen los proyectos y trayectorias de cada aspirante”.

Aseguró que aunque no será tema de campaña, reducirá el sueldo que supera los 100 mil pesos mensuales que tiene el actual presidente José Luis Armendáriz. “No tendría por qué dejarme ese sueldo, mi propuesta es que el personal tenga mejores prestaciones y condiciones porque estamos defendiendo derechos humanos”.

El cierre de registro de interesados al cargo vence el 29 de marzo; entonces, los diputados integrantes de la Jucopo entrevistarán a los candidatos entre el 2 y el 7 de abril. Al día siguiente se elegirá una terna y el 11 de abril será presentada al pleno y ganará el que tenga las dos terceras partes de los votos. Ahí mismo se rendirá protesta.





La renovación

• El cierre de registro de interesados al cargo vence el 29 de marzo

• Diputados entrevistarán a los candidatos entre el 2 y el 7 de abril

• El 8 de abril se elegirá una terna y el 11 de abril será presentada al pleno y ganará el que tenga las dos terceras partes de los votos





[email protected]