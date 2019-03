‘Espantan’ a Poniatowska los recortes federales

Ciudad Juárez— Aun cuando es cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien le reitera su confianza y respaldo, la escritora Elena Poniatowska dijo estar ‘espantada’ por los recortes que el Gobierno federal ha anunciado a las estancias infantiles y a refugios para mujeres víctimas de violencia.

En pleno discurso que dio en el homenaje que le rindió el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ), la reconocida autora mexicana también manifestó su indignación por los asesinatos de los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdez.

“Como soy periodista y fundadora del diario La Jornada hace 35 años, me es imposible dejar de manifestar mi indignación ante el asesinato de dos de mis compañeros, Miroslava Breach y Javier Valdez, corresponsales de La Jornada, asesinados hace poco, como tampoco olvido viajes que hice anteriormente para solidarizarme con los familiares y las madres de las muertas de Juárez y de todas las mujeres de Chihuahua”, expresó.

“Mañana es el festejo, es el Día de la Mujer, y creo que sería bueno dedicárselo a Miroslava y también a todas las mujeres, las vivas y las que ya no están vivas”, agregó.

Al finalizar el evento que se inserta en el marco de los festejos del 55 aniversario de la institución, y en el que además se firmó un convenio de colaboración entre la Fundación Elena Poniatowska Amor, el Tec de Juárez, el Municipio de Juárez y el Gobierno del estado de Chihuahua, la escritora compartió en breve entrevista con El Diario sus impresiones sobre las primeras acciones del Gobierno de López Obrador.

“Él ha cortado de tajo muchas cosas que claro causan resquemor, pero creo que era la única manera de hacerlo. Yo estoy con él desde hace 18 años, lo admiro, lo quiero y estoy esperando a ver cuáles van a ser los resultados de todo lo que está haciendo”.

Respecto a los recortes a los subsidios al Programa Estancias Infantiles y a refugios de mujeres, Poniatowska se dijo espantada de inicio. “A mí me espantó cuando lo leí, me espantó, pero dicen que hay muchas irregularidades muy fuertes. Los refugios para mujeres no se han suspendido, pero hay muchas estancias donde ni siquiera hay niños, parte de la corrupción que él quiere cortar de tajo, pero claro, como uno no lo esperaba, todo lo que es de índole social causa mucho resquemor y mucha inseguridad”.

No obstante, añadió, le tiene toda la confianza del mundo al presidente y está con él, a pesar de no pertenecer al gabinete, “ni tener chamba alguna”.

Por último, sobre los asesinatos de Miroslava Breach y Javier Valdez, lamentó que “es algo que siempre sucede en México en todos los crímenes, hay que acordarse de Colosio, han pasado años y años y no sabemos quién es el autor intelectual. Esos grandes crímenes se quedan en la estratósfera y es un dolor enorme”.

En la indefensión en que se encuentra el gremio periodístico, dijo que “debemos seguir hablando de eso, recordándolo; es la única manera, y exigiendo. Tenemos que exigir”.





