‘Entró en crisis y ya no pudo hacer nada’

Ciudad Juárez— Cuatro velas encendidas en memoria de Suset Molina y sus hijos Aarón, Ayden y Brayden Martínez se encontraban resplandeciendo en el baño que quedó con las paredes negras, debido al incendio que devoró el pasado sábado el hogar de la familia.

Con las manos ampolladas Luis Sosa, familiar de las víctimas y quien se encontraba en el lugar del siniestro, desprendía junto con algunos vecinos los restos del techo del cuarto donde dormía.

“Nosotros tratamos de sacarlos, pero tenía una cadena por dentro y la puerta que dividía mi cuarto tenía un refrigerador. Estuvimos pegándole a la puerta y sacamos a Aarón por un cacho de la puerta; la muchacha se refugió el baño, yo le gritaba ‘arrástrame los niños para sacarlos’, pero entró en crisis y no pudo hacer nada... después ya no me escuchó y rápidamente se consumió todo”, lamentó Luis.

El incendio sucedió alrededor de las 8:30 de la mañana, cuando la familia se encontraba durmiendo con un calentón eléctrico encendido, según comentó Luis.

Suset Molina tenía 23 años de edad. Sus hijos Brayden Caleb Martínez de 3 meses, Aarón Alberto Martínez de 2 años y Ayden Damián Martínez, de 3, eran de El Paso, Texas y residían en Ciudad Juárez en la calle Isidra Thelma Ojeda de la colonia Independencia II.





‘Empecé a olEr humo pero no vi nada’

“Yo me levanté en la mañana y empecé a oler a humo pero no vi nada; volví a oler muy extraño, entonces abrí un poco la puerta y por un agujero donde estaba una tablita vi que salía otra vez humo, y fue cuando le dije a mi otro familiar, ‘vamos a ver, está saliendo del cuarto de Aarón’”, recordó Luis.

“Al gordo lo alcanzamos a sacar, pero estaba desorientado por el humo que tragó, y yo le decía, ‘aliviánate, tenemos que sacarlos’, pero él no reaccionaba”, refirió Luis.

De acuerdo con el entrevistado, Aarón, esposo de Suset y padre de los menores, tiene quemaduras y raspaduras en el pie y en el cuerpo porque lograron jalarlo por la abertura que hicieron en la puerta.

Montones de ropa quemada se encontraban en el patio de la vivienda, y la recámara en donde dormían las víctimas ya no tenía techo.

Luis habitaba en el cuarto contiguo, en donde quedó una cómoda quemada y en el piso sólo había cenizas de todas sus pertenencias.

“Sí quiero que las personas me ayuden para poner techo, aunque sea de lámina, y me ayuden con unas láminas porque en la noche está haciendo frío y no tengo ya ni ropa ni cobijas”, manifestó el afectado.

Sosa comentó que a pesar de que los vecinos ayudaron en el siniestro, no pudieron salvar la vida de sus familiares porque el fuego desintegró el hogar de manera rápida.

Cuando llegaron los bomberos todavía estaban pidiendo auxilio, pero tuvieron que llamar a otra unidad con para poder apagar el fuego, relató Sosa.

“Lo devoró todo, nos dejó sin nada, lo más lamentable son las vidas que se perdieron, primeramente Dios yo empezaré de nuevo, como pueda construiré, pero ellos no lo merecían”, sollozó Sosa.

“Pusimos cuatro veladoras para rezar en el baño, en donde se quedó la mamá con uno de sus hijos, los otros niños se quedaron dormidos en la cama”, agregó Sosa.

Debido a que las víctimas del accidente eran originarias de El Paso, Texas, es probable que se tarden hasta 2 meses en entregarles los cuerpos; sin embargo, el padre y esposo de las víctimas se encuentra todavía en espera de una respuesta.

Si usted quiere ayudar, favor de comunicarse al teléfono (656) 310-55-28. (Verónica Domínguez / El Diario)





[email protected]