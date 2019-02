‘Crisis por migrantes va a salir de control’

Ciudad Juárez— Sin logística, recursos, ni un responsable, la crisis migratoria que vive actualmente Ciudad Juárez con más de mil 500 migrantes en busca del asilo político en Estados Unidos “tarde o temprano se va a salir de control”, advirtió el director de la Casa del Migrante a los tres niveles de gobierno.

Hasta ayer se tenía registro de 550 migrantes en el gimnasio del Colegio de Bachilleres, el cual cerró su acceso a más personas la noche del miércoles; mientras que la Casa del Migrante se encuentra saturada con más de 600, la iglesia metodista alberga a más de 100 y otros duermen en hoteles de la ciudad.

Aunque el subsecretario de Desarrollo Social de Gobierno del Estado, Ramón Galindo Noriega, aseguró que a partir del viernes los migrantes del gimnasio serán repartidos a la Casa del Migrante, una estación de Bomberos y otras iglesias cristianas, el sacerdote Javier Calvillo, director de la Casa del Migrante dijo que él no ha llegado a ningún acuerdo con el Estado.

“Conmigo no han hablado, yo no he llegado a ningún acuerdo, porque en realidad no tengo lo básico para poder atenderlos”, aseguró el sacerdote, quien de octubre a la fecha ha albergado a más de 5 mil 500 personas en el albergue católico, con ayuda de la comunidad binacional de Ciudad Juárez, El Paso y Las Cruces.

El problema, destacó, es que si desalojan el gimnasio ni el Estado ni la Federación se harán responsables de los migrantes que repartan.

“Con los que vienen del sur y vienen del norte, tarde o temprano esto se va a salir de control... quieren repartir a los migrantes, porque quieren repartir el problema, pero ¿de quién es el problema?, los responsables son ellos. Quieren tapar un hoyito para destapar todo un túnel”, apuntó.

Calvillo recordó que el 24 de diciembre decidió cerrar el albergue para atender únicamente a los 500 que tenía, por lo que el 31 tuvo una reunión con los tres niveles de gobierno. El Estado le dio un millón 600 mil pesos que le habían presupuestado para gastos del año pasado, pero solicitó 6 millones de pesos para operar este año.

“Quedamos que el día 15 de enero nos íbamos a reunir para evaluar la situación y el 31 era la última fecha para dar respuesta, pero sólo el Municipio dio 500 mil pesos, el Estado dijo que iba a ver, a buscar los recursos, y el Gobierno federal me envió hace días un link de una página para yo solicitara el recurso”, explicó.

Por ello, el miércoles de la semana pasada el sacerdote decidió ya no recibir a más migrantes, sin embargo sí acepta a migrantes en situación de extrema vulnerabilidad, mientras que el resto hasta ayer era trasladado a la iglesia El Buen Pastor, y hasta el martes al gimnasio del Colegio de Bachilleres.

“Tarde o temprano esto no va a funcionar, el Estado no está preparado, el Instituto Nacional de Migración no está preparado; México no está preparado para esta crisis”, dijo el sacerdote.

Esa crisis que vive Juárez podría continuar durante todo 2019, por lo que dijo Calvillo que no aceptará a los migrantes del gimnasio del Colegio de Bachilleres si las autoridades de los tres niveles de gobierno no apoyan económicamente a la Casa del Migrante.

“Yo estoy con lo poquito que tengo, creo que eso desde diciembre les he ayudado mucho”, destacó quien ha sido apoyado por la comunidad, la Diócesis de Juárez y parroquias de la ciudad.