‘Ahorca’ puentes falta de personal

El Paso— Hasta cinco horas en la fila, así de larga resultó la espera en los puentes internacionales ayer, tras el retiro de las garitas de revisión de 750 agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que serán asignados al procesamiento de indocumentados.

Las largas filas fueron previstas por Kevin McAleenan, comisionado de CBP, quien el miércoles anunció la reasignación de los agentes debido al alto número de migrantes que tienen que ser procesados tras cruzar la frontera en busca de asilo político.

“Hemos llegado al punto de quiebre”, señaló McAleenan en conferencia de prensa, a escasos pies del río Bravo, en el Sector El Paso.

Agregó que el número de detenciones en El Paso se ha disparado a niveles tales que han tenido que implementar la política de liberar a los migrantes antes de que sean procesados por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), como marca la normatividad del Gobierno federal.





Impactan tiempos de cruce a actividades en la frontera

Desde la madrugada del jueves, usuarios de los puentes internacionales comenzaron a notar el impactó en los tiempos de espera de los cruces fronterizos.

La falta de los 750 agentes se suma al déficit de funcionarios federales que ocurrió en El Paso desde finales de noviembre, cuando decenas de trabajadores de CBP fueron enviados a California y Arizona para enfrentar la llegada de las caravanas migratorias procedentes de Centroamérica.

Las largas filas impactaron la vida de quienes realizan actividades en ambos lados de la frontera a lo largo de todo el día. Un usuario frecuente de los puentes señaló que a las 6 de la tarde sólo había tres garitas abiertas en el puente Paso del Norte —conocido también como Santa Fe—, una de ellas dedicada exclusivamente a los autobuses, por lo que en la práctica sólo operaban dos de las 12 con las que cuenta el puerto de entrada al país.

“Tengo más de tres horas esperando en línea y apenas estoy a la altura del águila”, reportó una usuaria de Facebook en el grupo Reporte de Puentes de la red social Facebook, al mediodía.

A las 9:00 horas, las filas eran tan largas que en el puente Córdova-Américas —conocido como ‘Libre’— llegaban más allá de las oficinas del Gobierno del Estado, el antiguo inmueble que albergó al Pueblito Mexicano, por la avenida Lincoln.

Aproximadamente a las 3 de la tarde, otro de los usuarios grabó a un grupo de personas —supuestamente inmigrantes— tratando de cruzar hacia El Paso por en medio de las líneas de vehículos particulares en el puente “Libre”.

“Esto es lo que está pasando, se quieren meter a la fuerza y ya llegaron todos a hacer una especie de muro. Son 7 personas y como 13 de la Migra… ahora sí está cerrado”, describió otra usuaria en el video.

Hubo incluso usuarios que reportaron hasta casi cinco horas de espera en el puente internacional Zaragoza-Ysleta. Dijeron haber llegado a la fila desde las 4 de la mañana y estar en El Paso después de las 8 de la mañana.

Mientras tanto los peatones en el puente internacional Paso del Norte registraron tiempos de cruce de hasta una hora. Olga de León, quien llegó al puente a las 10:30 de la mañana se tardó alrededor de 50 minutos para poder cruzar a esta ciudad.

“Sólo tenían a dos agentes y después de que la gente empezó a incomodarse abrieron otra línea de pase, pero advirtieron que se pondrá peor porque les quitaron a muchos agentes para ayudar con los inmigrantes”, dijo De León.

Rose Mary Gurrola, fronteriza que dice cruzar todos los días por el ‘puente del Centro’, compartió con El Diario su travesía de este jueves por la mañana.

“Tuve que agarrar la fila abajo en el túnel por la Juárez, eran las 7 y crucé hasta las 10. No me acuerdo del nombre del oficial pero me dijo que esto estaría peor porque iban a llevarse a otros cien oficiales, entonces esto va para largo”, manifestó.

Durante la mañana y a lo largo del día, la aplicación de CBP estuvo mostrando entre 20 y 45 minutos de espera en la líneas peatonales.

La visita del comisionado McAleenan alertó sobre el aumento en la espera de los puentes internacionales al designar poco más de 700 agentes de CBP en apoyo a la Patrulla Fronteriza.

Estos agentes fungirán como apoyo para atender el creciente número de migrantes –la mayoría familias centroamericanas–, que llegan a la frontera con México y se entregan a las autoridades estadounidenses buscando asilo.

Usuarios también reportaron pocas garitas abiertas en los puertos fronterizos, agravando aún más los tiempos de espera.

Rubén Jáuregui, vocero de CBP Sector El Paso, dijo que las garitas operarán de forma regular. Sin embargo, a falta de personal, operan a la par agentes y garitas.

“Así como lo informó el comisionado, debido a que no hay agentes disponibles, sólo están algunas garitas abiertas”, manifestó Jáuregui a El Diario de El Paso. (Sabrina Zuniga / El Diario de El Paso)





