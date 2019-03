Votará hoy parlamento británico el acuerdo del Brexit

Londres.- Legisladores británicos partidarios del Brexit decidirán el martes si los cambios de última hora logrados por la primera ministra, Theresa May, en el acuerdo de divorcio con Bruselas son suficientes para derribar la oposición a su plan para sacar al país de la Unión Europea.

La Cámara de los Comunes votará más tarde el pacto, un día después de que las negociaciones con la UE arrojaron nuevas garantías de que la parte más polémica del texto original no podrá emplearse para vincular al país con el bloque de forma indefinida. Está previsto que Gran Bretaña abandone oficialmente el bloque en menos de tres semanas, el próximo 29 de marzo.

Los legisladores ya tumbaron la propuesta de May en enero con una contundente victoria por 230 votos, y por el momento no estaba claro su los cambios serán suficientes para hacerles cambiar de opinión. La primera ministra afirmó que las modificaciones son legalmente vinculantes, pero los políticos proBrexit siguen sin estar convencidos.

El fiscal general, Geoffrey Cox, asestó un revés a las esperanzas de May con una opinión legal en la que afirma que los cambios ``reducen el riesgo" de que Londres quede atrapado en las regulaciones comunitarias por tiempo indefinido, pero no lo eliminan. En el documento de dos páginas, Cox señaló que Gran Bretaña no podría retirarse del acuerdo de forma unilateral, una demanda clave de los políticos que apoyan el Brexit.

Si las negociaciones entre las dos partes quedaran estancadas por ``diferencias irreconciliables", Gran Bretaña ``no tendría ningún medio legal internacional para abandonar el Protocolo, salvo por el acuerdo", señaló Cox.

La libra, cuya cotización subió ante la esperanza de que el parlamento pudiese dar luz verde al acuerdo, perdió más de 1% frente al dólar tras la valoración de Cox y se cambiaba a 1,3014 dólares.

El presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, dijo más tarde el martes que la UE no hará más concesiones a May luego de que el fiscal general no alteró considerablemente su asesoramiento legal sobre el revisitado pacto.

Las cuestiones planteadas por Cox son ``un problema interno de Gran Bretaña" y no harán que Bruselas reconsidere una vez más el acuerdo para el Brexit.

``Somos muy claros. Es imposible cambiar nuestra posición", dijo Tajani tras conocer las objeciones del funcionario británico.

Antes incluso de la opinión de Cox, el líder conservador proBrexit Jacob Rees-Mogg se mostró escéptico.

``No estoy seguro de que los acuerdos con la UE sean un cambio importante", manifestó.

Otros socios comunitarios dieron la bienvenida a las modificaciones pactadas durante la noche e instaron a los políticos británicos a aprovechar la ocasión para respaldar el texto y asegurar una salida ordenada.

El ministro de Exteriores alemán, Michael Roth, lo calificó de ``compromiso de gran alcance", mientras que el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, afirmó en Twitter que estaba ``satisfecho con el acuerdo", añadiendo que ``un (hash)Brexit ordenado es crucial tanto para la UE como la Gran Bretaña. No hay alternativa".

Pero el principal partido de la oposición, el Partido Laborista, mantenía su postura contraria al acuerdo. Keir Starmer, el portavoz para el Brexit de la formación, se mostró escéptico sobre la importancia de las concesiones obtenidas por la primera ministra.

``Habiendo estudiado los documentos, me sorprendería que fuesen suficientes para permitir al fiscal general cambiar el argumento principal de su asesoramiento legal de diciembre", dijo Starmer en Twitter.

May voló a Estrasburgo, Francia, el lunes en la noche para reunirse con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. En una conferencia de prensa, anunciaron cambios diseñados para aliviar los temores de los diputados británicos sobre la salvaguarda pensada para asegurar que la frontera entre el territorio británico de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, socio de la UE, sigue abierta tras el Brexit.