Vislumbran a Cuba en crisis venezolana

Ciudad de México— Cuando Juan Guaidó, el líder de Oposición, fue brevemente detenido por agentes de la inteligencia venezolana el mes pasado, algunos vieron a otro Gobierno en acción.

"Esta agencia es controlada y dirigida por opresores experimentados enviados por #Cuba y estos tipos de tácticas son métodos de libro de texto utilizados por el régimen cubano", expresó Marco Rubio, el Senador estadounidense de Florida, vía Twitter.

Cuba parece alzarse imponente sobre la crisis política que agita a Venezuela al tiempo que el Presidente Nicolás Maduro enfrenta un robusto desafío de Guaidó, quien se ha declarado Presidente interino.

La Nación isleña es un aliado de mucho tiempo de Venezuela y su partidario más grande en la región. El Gobierno del Presidente Miguel Díaz-Canel ha ofrecido a Maduro su "solidaridad inquebrantable" y llamó a la zozobra política de Venezuela "el intento por imponer un golpe de estado, un gobierno títere al servicio de Estados Unidos".

Sin embargo, en opinión de muchos de los oponentes de Maduro, Cuba tiene la culpa en gran parte de la resistencia del Presidente venezolano en el cargo. Apuntan a la presencia de agentes cubanos en el País -espías, asesores políticos y de inteligencia, agentes de contrainteligencia, capacitadores militares- y afirman que han apuntalado a Maduro al ayudar a suprimir la disidencia.

María Corina Machado, líder de la Oposición venezolana, dijo que la presencia de cubanos en las fuerzas armadas venezolanas era "inaceptable". El Gobierno cubano, insistió, "debe entender que tiene que soltar a Venezuela".

Ambas naciones empezaron a estrechar su relación con la elección de Hugo Chávez en 1998. La relación fue impulsada por una profunda amistad entre Chávez y su homólogo cubano en ese entonces, Fidel Castro.

Además de enviar especialistas castrenses y en seguridad, Cuba envió expertos de otras profesiones -incluyendo médicos, enfermeras, maestros y entrenadores atléticos- para reforzar las filas profesionales de Venezuela.

No obstante, algunos analistas dicen que aunque el apoyo de Cuba al actual Gobierno venezolano es importante, a la larga no será decisivo.

Los cubanos "son consultores y asesores clave, pero no creo que estén tomando las decisiones", declaró David Smilde, experto en Venezuela en la Universidad Tulane, en Nueva Orleans.

El País sudamericano proporcionó durante años petróleo crudo subsidiado a Cuba, a un índice de unos 100 mil barriles diarios, dijeron expertos. Cuba refinaba el excedente y lo revendía en el mercado internacional.

Sin embargo, durante la crisis económica venezolana de los últimos años, las exportaciones de crudo a la isla han caído a medida que la producción de petróleo se ha desplomado.

Además, las filas de profesionistas cubanos que trabajan en Venezuela se han adelgazado, dicen analistas, y la relación entre Maduro y el actual líder cubano no es tan cordial como la amistad entre sus predecesores.

"Definitivamente son camaradas ideológicos", afirmó Ted Piccone, miembro de alto nivel de la organización estadounidense de expertos Brookings Institution. "Pero no existe la misma simpatía que antes. Y los cubanos no están obteniendo tanto como antes".

Aun así, la alianza ha sido resistente. Las palabras de asesores políticos aún son escuchadas por funcionarios clave de la Administración Maduro, aunque "los cubanos a menudo se quejan de que Maduro no les presta atención", dijo Smilde.

Hay mucha motivación para que Cuba apuntale a Maduro.

Si Guaidó y la Oposición ganaran el control en Caracas, "eso sería, por supuesto, muy malas noticias para La Habana, porque cambiarían muy rápido la relación con Cuba", declaró Piccone.