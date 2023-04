Visita Zelensky ciudad en ruinas Avdiivka mientras residentes se niegan a irse

Avdiivka.- Los funcionarios ucranianos lo han descrito como "posapocalíptico".

Mientras las fuerzas rusas intentan capturar la ciudad de Avdiivka, están librando una batalla que ha destruido barrios enteros y casi cortado el acceso a la ayuda humanitaria para los residentes restantes.

Las calles ahora están llenas de ruinas de edificios explotados, haciéndolas intransitables en automóvil. Escuelas, clínicas de salud, centros comerciales y bloques de apartamentos se han quedado con agujeros enormes.

En las últimas semanas, Rusia ha intensificado su bombardeo de Avdiivka, dejándola maltrecha y en gran parte abandonada después de un año de guerra. La ciudad alguna vez fue el hogar de 30 mil residentes, pero las autoridades ucranianas dicen que alrededor de 1 mil 800 todavía se niegan a evacuar, y agregan que es imposible saber el número exacto.

The New York Times contactó a Gennadiy Yudin, un oficial de policía ucraniano con una unidad llamada White Angels, mientras iba de puerta en puerta tratando de convencer a los residentes de que se fueran. Muchos de ellos eran ancianos y vulnerables o sentían que no podían permitirse vivir en otro lugar. Algunos expresaron nostalgia por la era soviética y dijeron que estaban esperando a que las fuerzas rusas los liberaran. Otros eran fatalistas.

“No estamos esperando a que venga de este lado o ese lado”, dijo un residente local. “Estamos esperando a que las cosas se calmen”.

Los que quedan han trasladado sus vidas bajo tierra, sobreviviendo durante meses sin suministros regulares de calor y energía. Están durmiendo en sótanos, acumulando comida y agua distribuida por voluntarios. A través de los combates, dos pequeñas tiendas han permanecido abiertas para las necesidades básicas.

Avdiivka es ahora una “zona roja” militar que está fuera del alcance de los periodistas. Los reporteros de The New York Times hablaron con los residentes que se mantienen allí, a pesar de los bombardeos y ataques con cohetes diarios, y la amenaza de la ocupación militar rusa.

“Los que se han quedado no tienen miedo a la muerte ni nada”, dijo un residente local. "Así es como es."