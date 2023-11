Viraje en Argentina

El ultraderechista Javier Milei ganó anoche la elección presidencial de Argentina, un triunfo contundente en un país sumido en su peor crisis económica en dos décadas.

Milei obtuvo 55.69 por ciento de los votos frente a 44.30 por ciento del peronista Sergio Massa, Ministro de Economía, según resultados preliminares.

El peronismo, que gobierna Argentina desde 2003 -con un paréntesis de la gestión de Mauricio Macri entre 2015 y 2019- recibió así un golpe de realidad.

Con una inflación de tres dígitos y un 40 por ciento de la población viviendo en la pobreza, los argentinos se inclinaron por las promesas de cambio y el discurso en contra de la clase política del antisistema Milei.

"No hay lugar para gradualismos ni para la tibieza, si no avanzamos rápido con los cambios estructurales que la Argentina necesita, nos dirigimos derecho a la peor crisis de toda nuestra historia", dijo Milei, en sus primeras declaraciones tras conocerse su triunfo.

"Hoy comienza la reconstrucción de Argentina. El modelo de la decadencia ha llegado a su fin", aseguró anoche el economista de ultraderecha Javier Milei ante sus seguidores luego de consagrarse ganador de la segunda vuelta presidencial ante el peronista Sergio Massa.

En dos discursos separados, uno en su campamento de campaña y otro con sus partidarios que lo esperaban afuera, el virtual Mandatario electo calificó la crisis del país sudamericano como "crítica", pero apuntó que tiene lo necesario para darle vuelta a la situación.

"Buenas noches a todos, y sobre todo a todos los argentinos de bien", subrayó el ultraderechista en su primer mensaje, en el que se vio a un Milei sobrio y sin gritar.

"Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina, empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia".

El virtual Mandatario electo asumirá el 10 de diciembre el cargo de Presidente, que dejará Alberto Fernández, en el marco de un creciente descontento ante una inflación interanual galopante de 142.7 por ciento y el incremento de la miseria, con un 40 por ciento de la población viviendo en la pobreza.

"Se termina la idea de que el Estado argentino es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Volvemos a abrazar las ideas de la libertad.

"Estas se basan en tres premisas simples: un Gobierno limitado que cumple a rajatabla con sus compromisos que ha tomado, respeto a la libertad privada y comercio libre", detalló Milei.

Aún en su primer discurso, el ultraderechista invitó a sumarse a todos los argentinos a su proyecto.

El triunfo de Milei marca un giro hacia la derecha más radicalizada y el fin en el poder -al menos por ahora- del peronismo, el movimiento populista que ha gobernado mayoritariamente al país en las últimas dos décadas.

En la elección de ayer participó el 76 por ciento del padrón de 35.8 millones de votantes, dos puntos más que en la primera vuelta.

Para reflotar la tercera economía latinoamericana, Milei propone medidas drásticas como la dolarización y el cierre del Banco Central.

Además, ha dicho que convocará a un plebiscito popular para derogar la ley que legalizó el aborto, desregulará el mercado legal de armas y aplicará aranceles a la salud y la educación pública.

Su fuerza La Libertad Avanza tiene solamente siete de los 72 senadores y 38 de los 257 diputados, lo que puede complicar su gestión.

En su segundo discurso, Milei reconoció la dificultad de gobernar.

"Al ser el primer Presidente liberal-libertario de la historia de la humanidad, quiero decirles que no es fácil la gesta que se viene, nos están dejando una economía destruida.

"Pero quiero decirles que hay esperanza", sostuvo un Milei más agitado que en su mensaje anterior.

'¡La casta tiene miedo!', festejan partidarios

"¡La casta tiene miedo!", gritó ayer una multitud, la cual replicaba el lema de batalla contra la clase política argentina que expresó el ultraderechista Javier Milei durante su campaña a la Presidencia.

"¡Libertad! ¡Libertad!" y ""Que se vayan todos, que no quede ni uno solo", coreaban los simpatizantes que se congregaron afuera del búnker de campaña y el icónico Obelisco de la capital de Argentina, tras conocerse el triunfo del candidato libertario de 53 años.

En ambos sitios, miles de personas izaron banderas amarillas con la insignia del león que simboliza a Milei, la cual se vendía "en dos dólares", en referencia al plan de dolarización que defiende el Mandatario electo.

"Siento esperanza porque es un cambio de 180 grados, sobre todo porque va a cambiar la conversación. Mucha gente empatizó con sus ideas", comentó Nicolás Herrera, un editor de contenido de 30 años.

Miguel Besnador, un técnico en refrigeración de 57 años, estaba convencido de que Milei resolverá los problemas que agobian a los argentinos.

"La propuesta de dolarización no se puede hacer inmediatamente porque no tenemos los dólares y la inflación no va a bajar en dos días. Pero a veces hay que tocar fondo para subir", admitió.

"Lo que se está expresando en las urnas es el hartazgo, el voto castigo de la gran mayoría de los argentinos", expresó por su parte Lucas Romero, analista político de la consultora Synopsis.

Termina etapa en mi vida política.- Massa

El candidato peronista a la Presidencia argentina Sergio Massa reconoció su derrota ayer frente al ultraderechista Javier Milei y anunció que "se termina una etapa" en su vida política, en la que tendrá "otras tareas y responsabilidades".

"Traté de dejar todo lo mejor de mí en esta campaña porque amo profundamente a la Argentina", expresó.

En su mensaje, el Ministro de Economía prometió que desde hoy se pondrá en marcha un mecanismo de enlace y transición hasta el cambio de Gobierno el 10 de diciembre.

Asimismo, consideró que el virtual Presidente electo tendrá desde ahora la responsabilidad de "dar certezas" económicas a los argentinos.

Aunque se espera que Massa continúe en su cargo hasta el final del Gobierno del Presidente Alberto Fernández, el diario La Nación aseguró que el funcionario pedirá licencia para "facilitar la transición" política.

El secretario de Hacienda, Raúl Rigo, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, se encargarían de trabajar con el libertario, según Página 12.

"Al Gobierno queremos pedirle que entienda que llegó una nueva Argentina. Que se hagan cargo de su responsabilidad hasta el final del mandato", solicitó Milei durante su discurso de victoria.