Vinculan a Putin con muerte de jefe mercenario

Una explosión en un avión que se cree que transportaba al líder mercenario ruso Yevgeny Prigozhin probablemente derribó el avión el miércoles, matando a los pasajeros, según funcionarios federales estadounidenses y de países occidentales que citaron información de inteligencia preliminar.

Aún no se ha llegado a una conclusión, pero una explosión es la teoría principal sobre lo que provocó que un avión se estrellara en un campo entre Moscú y San Petersburgo. La explosión podría haber sido causada por una bomba u otro dispositivo en el avión, aunque se están explorando otras teorías, como combustible adulterado, dijeron funcionarios que hablaron bajo condición de anonimato.

Cada vez más seguro

Los funcionarios estadounidenses parecían cada vez más seguros, tanto en público como en privado, de que Prigozhin estaba muerto y que el presidente Vladimir Putin, de Rusia, había ordenado el asesinato con la intención de destituir a una figura que había liderado un breve motín en junio que fue visto como el desafío más grave al Gobierno en décadas.

El general Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo que la evaluación inicial de Estados Unidos, basada en una “variedad de factores”, era que Prigozhin probablemente había muerto en el accidente.

Ryder no dio una teoría sobre el accidente, pero dijo que Estados Unidos no tenía información que indicara que un misil tierra-aire derribó el avión. Otros dijeron que los funcionarios de inteligencia satelital de EU no detectaron el lanzamiento de un misil y que no había otra evidencia que sugiriera que un arma tierra-aire derribó el avión. Los gobiernos occidentales continúan explorando la posibilidad de que se hubiera utilizado un misil aire-aire, incluso si una explosión a bordo seguía siendo el escenario más probable.

El análisis realizado por The New York Times de los datos de vuelo y el video del accidente indica que lo más probable es que hubo al menos un evento catastrófico en el aire que ocurrió varios minutos antes de que el avión privado se estrellara. La caída precipitada y los escombros esparcidos, dicen los expertos, apuntan a una explosión o ruptura repentina del avión más que a una falla mecánica.

Probable factor Putin

Los funcionarios dijeron que parecía probable que Putin ordenara el asesinato de Prigozhin al mismo tiempo o poco después de que el presidente ruso destituyera al general Sergei Surovikin de su mando militar.

El accidente aéreo se produjo sólo unas horas después de que las autoridades rusas dijeran que Surovikin había sido relevado de su cargo. Surovikin, al igual que Prigozhin, fue visto como despiadadamente eficaz en la guerra de Ucrania. Como aliado de Prigozhin, Surovikin al menos conocía los planes del líder mercenario e incluso pudo haber ayudado en la rebelión, según funcionarios estadounidenses.