Vietnam y Estados Unidos forjan vínculos más profundos a medida que aumentan las preocupaciones sobre China

Cuando el presidente Biden llegue a Vietnam este domingo, se dispondrá a celebrar una nueva fase en la relación entre Washington y Hanoi que acercaría más que nunca a dos enemigos históricos, unidos por las crecientes ambiciones de China.

Durante su visita de Estado a Vietnam, se espera que Biden supervise la firma de una “asociación estratégica integral” con Hanoi, un estatus simbólico, pero significativo, codiciado durante mucho tiempo por Estados Unidos. Vietnam ha reservado hasta ahora este estatus sólo a cuatro países: China, Rusia, India y Corea del Sur. Durante años, se había resistido a conceder esta distinción a Estados Unidos por miedo a ofender a China.

Pero a medida que Beijing continúa invadiendo aguas reclamadas por Vietnam y Estados Unidos busca más socios para contrarrestar a China en el Indo-Pacífico, los antiguos enemigos han encontrado puntos en común. Algunos expertos creen que Hanoi podría tomar la medida sin precedentes de elevar la designación de Washington dos niveles, desde el nivel más bajo de la jerarquía de relaciones bilaterales de Vietnam hasta el más alto.

"Es un acontecimiento muy notable porque todos sabemos que la política exterior vietnamita es muy cautelosa", dijo Nguyen Khac Giang, miembro visitante del Instituto Yusof Ishak de Singapur. "Siempre que intentan mejorar cualquier relación bilateral significativa, normalmente tienden a hacerlo paso a paso por temor a que pueda causar alguna preocupación, especialmente por parte de Beijing".

El acuerdo enviaría un mensaje a China de que Vietnam está ahora más cerca de la órbita de Estados Unidos. Pero hay límites.

Durante décadas, Vietnam ha aprovechado sus vínculos con Rusia y China para obtener ventajas, incluso dejando en claro que no elegiría bando en ningún conflicto. Es poco probable que Hanoi se una a una coalición contra China debido a su política de los “cuatro no”: no participar en alianzas militares, no ponerse del lado de un país para actuar contra otro, no bases militares extranjeras y no usar la fuerza en las relaciones internacionales.