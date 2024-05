Video: Toca Blinken canción para soldados ucranianos

Kiev, Ucrania.- Al final de un día sombrío en la capital ucraniana, el secretario de Estado Antony J. Blinken se sentó en el Barman Dictat, un bar de cócteles situado en un sótano abarrotado de gente, donde una banda de punk-jazz no paraba de tocar.

Después de unas cuantas canciones, el líder de la banda llamó a Blinken al escenario el martes y, por acuerdo previo, el principal diplomático de Estados Unidos se colgó una guitarra Gibson roja al hombro.

"Sé que es un momento muy, muy difícil", dijo Blinken, que había cambiado su típico traje oscuro y corbata por unos vaqueros y una camisa oscura de botones. Era una referencia a los recientes avances militares rusos. Los soldados ucranianos, especialmente en la ciudad nororiental de Kharkiv, dijo, "están sufriendo enormemente".

"Pero ellos necesitan saber, ustedes necesitan saber, que Estados Unidos está con ustedes, que gran parte del mundo está con ustedes", dijo, transmitiendo el mensaje central de su visita no anunciada a Kiev, un viaje destinado en parte a poner de relieve los casi 61.000 millones de dólares adicionales en ayuda militar firmados por el presidente Biden en abril tras meses de retrasos causados principalmente por un pequeño grupo de republicanos de derechas de la Cámara de Representantes.

Las tropas, dijo bajo las brillantes luces del escenario, "luchan no sólo por una Ucrania libre, sino por el mundo libre, y el mundo libre también está con vosotros".

"Entonces, ¿podemos intentar algo?", añadió. "No sé si podremos lograrlo".

Un momento después, la banda se había puesto en marcha, y el señor Blinken -un guitarrista veterano que ha tocado en grupos e incluso tiene algunas canciones disponibles en Spotify- empezó a rasguear los acordes iniciales del himno de Neil Young "Rockin' in the Free World" con una competencia al menos básica.

Con su cosecha de 1989 y un estribillo que hace juego con su título, la canción evoca el triunfalismo de Estados Unidos cuando el comunismo soviético empezaba a derrumbarse. Fue claramente elegida para subrayar uno de los mensajes centrales del mandato del Sr. Blinken y de la presidencia de Biden: que las democracias occidentales están en una lucha vital contra las fuerzas autoritarias reaccionarias.

Para el Sr. Blinken, Ucrania -una joven democracia en guerra con la Rusia de Vladimir V. Putin- está en primera línea de esa batalla.

Los críticos podrían cuestionar la elección de la canción: el Sr. Young, nacido en Canadá, no es un nacionalista estadounidense, y la letra de la canción es cortante sobre el estado de unos Estados Unidos con madres jóvenes adictas a las drogas, y se burlaba de la promesa del presidente George H.W. Bush de una nación "más amable y gentil".

En ese sentido, la canción es a menudo malinterpretada, al igual que "Born in the U.S.A." de Bruce Springsteen - de Bruce Springsteen, que no es un himno patriótico, sino una mordaz denuncia de la América de la era Reagan. (Esa puede ser una de las razones por las que el Sr. Young demandó al presidente Donald J. Trump para que no tocara su tema en los mítines de la campaña de 2020).

La incursión del Sr. Blinken en el escenario rápidamente provocó críticas en línea de los críticos que, citando la hambruna en Gaza o el horror en Kharkiv, dijeron que este no era el momento para que un funcionario del gabinete estuviera improvisando en jeans. "Esta no es una administración seria", publicó en las redes sociales una cuenta del Comité Nacional Republicano.

Pero el momento pareció servir a su propósito. Un discurso político pronunciado por Blinken a primera hora del día sobre el apoyo a largo plazo a Ucrania fue poco menos que un éxito en las redes sociales. El martes por la tarde, sin embargo, su balanceo de tinte político se estaba convirtiendo en viral.